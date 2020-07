Estrategias de recría en el primer invierno:suplementación sobre pasturas sembradas

Por ForoRural

La suplementación sobre pasturas sembradas en invierno es una tecnología ampliamente diseminada en nuestros sistemas ganaderos y de la cual existen una infinidad de trabajos experimentales los cuales han estudiado su alcance y su implementación práctica.

Uno de los objetivos principales que persigue esta estrategia es maximizar la utilización del recurso limitante que en muchos casos es la pastura, con esto queremos decir que con la misma superficie de pastura sembrada (verdeo de invierno o pradera permanente) mediante el uso de la suplementación podemos manejar una mayor carga por hectárea y/o obtener mayores ganancias de peso individuales.

Otro de los objetivos que persigue esta tecnología es intentar balancear nutricionalmente la pastura (principalmente los verdeos), los cuales en sus primeros pastoreos presentan un elevado contenido de humedad (85 – 90%) lo que impide que el consumo voluntario de los animales sea máximo. Los verdeos también presentan un altísimo nivel de proteína bruta (20 – 25% de proteína muy degradable) y una baja concentración de carbohidratos solubles, en este caso el suplemento le aporta al animal una fuente de proteína NO degradable en rumen y de carbohidratos de rápida fermentación lo cual balancea perfectamente la pastura.

Animales:

Los terneros (machos y hembras) ingresan a este sistema luego del destete con 145 kg promedio donde permanecen durante 150 días (de Abril a Setiembre). Previo al inicio de la suplementación se les realiza una sanidad que incluye inmunizaciones y desparasitación, son pesados individualmente y son apartados en 2 grupos intentando dejar animales de pesos similares en ambos lotes.

El objetivo de esta estrategia es que se logren ganancias entre 600 y 700 gramos x animal x día, finalizando al inicio de la primavera con un lote que pese entre 220 y 230 kg promedio.

Suplemento:

Los terneros están suplementados con una mezcla de sorgo o maíz grano húmedo + 10 – 12% de un concentrado proteico el cual aporta la fracción proteica, los macro y micro minerales, vitaminas y aditivos.

La asignación de la mezcla se hace a razón del 1,5 % del peso vivo en base seca. Al inicio de la suplementación cuando los terneros pesan 150 kg esto representa aproximadamente unos 2,7 Kg Frescos/Animal/día (de una mezcla con 20% de Humedad), mientras que al final del periodo cuando los terneros pesan 210 kg esto representa aproximadamente unos 3,9 Kg/Animal/día (con 20% de Humedad). En promedio se destinan unos 3,2 Kg Frescos/Animal/día de mezcla a lo largo del periodo.

En la formulación de las mezcla se busca un aporte de 11 a 12% de Proteína Bruta mientras que el nivel de Energía se trata de que sea el máximo posible, llegando en algunos casos a 2900 Mcal/Kg Materia Seca. Otra cosa importante a lograr en la mezcla ofrecida a los animales es que esta sea palatable para evitar rechazos del suplemento.

Rutina:

La mezcla es realizada y ofrecida diariamente a los terneros en comederos lineales a primera hora de la mañana intentando respetar un frente de comedero de unos 30 cm (o más) x animal. El lugar donde se realiza la suplementación es un sector del campo natural donde los animales pasan la noche.

Luego de que se termina el consumo de suplemento los animales tienen acceso a pastoreo de pastura de alta calidad (en este caso avena) durante unas 6 a 7 horas donde se busca que cosechen el restante 1,5 % de materia seca (3 a 4 kg de materia seca de avena).

Este manejo nos permite mantener una carga en el verdeo relativamente alta, de unos 11 terneros por hectárea en todo el periodo.

Claves:

Las CLAVES que tenemos que tener en cuenta para que esta tecnología tenga éxito son:

Elegir bien el lugar donde se va a suplementar, que este tenga un BUEN PISO y buen DRENAJE para evitar la formación de barro.

Acceso a AGUA de CALIDAD en un volumen suficiente.

Planificar previamente la logística de entrega del suplemento para lograr suplementar TODOS LOS DÍAS en el mismo horario.

Utilizar comederos para evitar pérdidas de suplemento y que estos estén en cantidad suficiente para evitar la competencia entre los animales

Realizar una correcta presupuestación forrajera para NO quedarnos cortos con el verdeo a mitad de camino

Costos:

El costo diario de suplemento en estos sistemas es cercano a U$S 0,5 – 0,6 /animal/día. Mientras que el costo de la pastura ronda los U$S 0,2 – 0,3 /animal/día. Con Ganancias diarias de 700 gr/día nos deja un costo de alimentación de kg producido aproximado de U$S 1,1 a 1,2.

Por: Dr. Juan Brit (AGRIFIRM URUGUAY)

