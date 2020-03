Destacada oferta estará presentando desde hoy el escritorio Indarte en Plaza Rural

Incluye liquidación total en Salto

con las mismas condiciones de siempre, pero de forma 100% virtual sin presencia de público, desde hoy y hasta el viernes, se estará realizando el 218° remate de Plazarual.

El escritorio Indarte y Cía. estará participando del mismo con una muy buena oferta tanto por volumen como calidad, incluyendo una liquidación total en Salto.

Ramiro Miranda, en representación de la firma, comentó a EL PUEBLO que la oferta total del consorcio de compone de más de 23.000 reses, oferta que es normal para la época debido a que está arrancando la zafra.

Explicó que éste será un remate atípico, 100% virtual, donde se trabajará básicamente desde los teléfonos, para cumplir con las recomendaciones de no aglomerar público.

De esta manera, estarán presentes el mínimo de personas para poder llevar adelante el evento, y con todas las precauciones que solicitan las autoridades para evitar la propagación del virus.

Miranda indicó que a última hora de ayer en Young, en gran parte del litoral y también en el sur del país se estaban registrando lluvias, lo que será un gran alivio para las zonas más complicadas.

OFERTA DESTACADA

En lo que refiere a la oferta del escritorio, destacó en esta zona del país, la liquidación de estancia Iguatú en Salto; la que comprende lotazos de vientres preñados, vacas de invernada, terneros, terneras y vaquillonas, ganados Braford y Hereford muy buenos.

En este departamento también destacó de El Paraíso muy buenos lotes de vacas de invernada, terneras y vaquillonas pampas, además de corderos y ovejas Corriedale.

Por otra parte en el departamento de Paysandú de destacan muy buenos lotes de novillos pampas de reconocida clase de Ñu Porá, en Artigas de Arbiza Riani, lotes de vacas de invernada Angus y caretas de muy buena clase, en Río Negro novillos de sobreaño Hereford recomendables de Caamaño y Álvarez, en el mismo departamento terneros y vacas de invernada de Jorge Machado, y en Rocha de Corral de Palmas un excepcional lote de vaquillonas Hereford preñadas.

Cabe recordar que la firma cuenta con varios lotes de ganados en todas las categorías y en todo el país.

«La oferta es muy interesante a nivel de todo el país, y muy buena» resaltó Miranda recordando que estos momentos China volvió a operar, está demandante y así va a continuar de aquí para adelante en lo que tiene que ver al mercado de la carne.

Explicó que una vez que finalizó la faena de ganados que se estaban haciendo para Cuota, ya empiezan a buscar ganados a pasto, oferta que no abunda y no va abundar todo el año.

PUERTAS CERRADAS PERO ATENDIENDO LA DEMANDA DE LOS CLIENTES

Al igual que firmas colegas, el escritorio Indarte ha decidido trabajar evitando al máximo posible el contacto con el público. De esta forma atiende las consultas por teléfono e inclusive para este remate se han dispuesto más líneas para que todos los interesados puedan operar.

Para ello estará disponible el 0800 8122 además de los números de los integrantes de cada escritorio.

Remate en el local Palomas fue suspendido

Escritorio Enrique Beriau

Debido a la situación de emergencia sanitaria, y con el objetivo de evitar

la propagación del virus COVID-19, el escritorio Enrique Beriau suspendió el remate previsto para mañana en el local Palomas

MGAP dejó operativos trámites en línea parapostular al Fondo Agropecuario de Emergencia

Emergencia agropecuaria

Desde este lunes 16 de marzo quedó operativo el sistema informático que habilita a productores elegibles a solicitar asistencia por emergencia agropecuaria recientemente declarada. A través de este trámite el productor postulará al Fondo Agropecuario de Emergencias (FAE) creado por la Ley 18.362. Tal como expresó el subsecretario del MGAP , Juan Ignacio Buffa, el destino de la ayuda es atender las pérdidas de los establecimientos afectados por emergencias agropecuarias y se otorgará un fondo reembolsable con una tasa de interés favorable a los productores comprendidos dentro de las medidas establecidas por el MGAP.

En una primera instancia, las autoridades decidieron priorizar el acceso a crédito de productores ganaderos y lecheros que sean productores familiares o de menos de 100 hectáreas (ha) de superficie física. Buffa informó que se otorgará un fondo reembolsable con una tasa de interés favorable a los productores comprendidos dentro de las medidas establecidas por el MGAP. Agregó que el MGAP está en permanente revisión de la situación en cuanto extensión de la zona declarada y con relación a los rubros a atender.

Los interesados podrán hacer el trámite en línea en tramites.gub.uy.

El trámite de postulación tiene tres pasos:

Completar formulario de solicitud e ingresarlo en el formulario web.

Verificar datos de postulación y confirmar postulación.

Guardar comprobante de postulación.