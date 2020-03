Mercado lanero australiano: fuerte depreciación de la moneda australiana potenció la caída de los precios en USD

Desde que se comenzó en China a hablar del Coronavirus, el mercado lanero australiano (con altibajos) ha ido desafiando y sorteando las dificultades. Lamentablemente, desde la semana pasada, la incidencia en los mercados de productos, bolsas de valores, el comportamiento de las monedas, etc, provocaron que el mercado lanero finalmente se viera afectado en forma significativa, directa e indirectamente por el Covid-19. Los precios en moneda local bajaron, pero porcentualmente más en dólares americanos debido a la relación cambiaria.

El Indicador de Mercado del Este bajó 181 centavos de dólar americano (18,4%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,01 por kilo base limpia, el nivel más bajo desde fines de agosto de 2010, analizando las cifras de dicho Indicador recalculado en base a los cambios realizados por AWEX oportunamente. Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron importantes descensos en sus valores. Las bajas se ubicaron entre 11,7% (32 micras) y 20,3% (17,5 micras).

La oferta semanal, que inicialmente estaba prevista en más de 50.000 fardos, finalmente fue de casi 42.000 fardos, de los cuales, la demanda adquirió el 73,5%. Los productores australianos, retiraron antes y durante las subastas un número importante de fardos y la demanda a su vez fue muy selectiva al momento de comprar, prefiriendo los lotes que no presentaban serios problemas de calidad.

Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates se desarrollarán durante tres jornadas, a partir del martes 24 de marzo y hay inscriptos a la fecha 49.500 fardos.

Si bien la situación sanitaria mundial ha sido el desencadenante de este importante retroceso en el precio de la lana en estas últimas dos semanas, más aún cuando Europa se ha visto muy afectada; en la última jornada de ventas de esta semana, se comenzó a visualizar la posibilidad de que los precios en general hayan tocado el piso, al menos en moneda australiana. Algunas empresas chinas, están comenzado a planificar sus nuevas compras, y de confirmarse, esto podría colaborar para que el mercado comenzara lentamente a mejorar. Mas allá de que hay que ver en las próximas subastas si esto se confirma, será un dato determinante la relación cambiaria, para ver si también en la divisa estadounidense, los precios comienzan a mejorar.

Mercado Local –

Totalmente paralizado

En el mercado local, la actividad se ha paralizado prácticamente desde la semana pasada. No hay negocios y algunas empresas han tomado algunas medidas con el objetivo de prevenir, evitar la propagación del coronavirus y cuidar a trabajadores, clientes y personas en general.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio – Departamento de Lanas Zambrano & Cía.

Ministerio de Ganadería amplió declaración de emergencia agropecuaria a zonas de Florida, Rocha y Colonia

Lechería, granja y ganadería

El subsecretario de Ganadería, Ignacio Buffa, comunicó la ampliación, de 800.000 a 2 millones de hectáreas, de la zona declarada en emergencia agropecuaria por déficit hídrico en Montevideo, Canelones, Lavalleja, Maldonado, San José, Colonia, Florida y Rocha. Además, a los rubros de ganadería y lechería ya dispuestos se agrega la cobertura a productores de horticultura, fruticultura y apicultura.

La Comisión de Emergencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca determinó, este viernes 20, la necesidad de ampliar rubros y áreas en la declaración de emergencia agropecuaria del 9 de marzo a seccionales policiales de Colonia, Rocha y Florida, informó el subsecretario de la cartera, Ignacio Buffa, entrevistado por medios de prensa en la Torre Ejecutiva.

La primera resolución ministerial abarcó los rubros ganadería y lechería para seccionales policiales de los departamentos de Montevideo, Canelones, Lavalleja, Maldonado y San José, por el término de 60 días a partir de la fecha de esa decisión.

El funcionario de gobierno notificó que la nueva normativa incorpora a los productores de frutas, verduras y miel, ya que padecen una situación climática compleja en esos departamentos.

En esta oportunidad, incluyó a 5.000 productores familiares menores a 500 hectáreas que están en condiciones de acceder a los beneficios establecidos, quienes recibirán un apoyo de 7,5 millones de dólares para la adquisición de raciones u otros instrumentos de inversión.

Buffa mencionó que los productores que quieran ser beneficiados deben completar un formulario que está disponible en la página web del Ministerio de Ganadería. «Cuando se declara la emergencia, se habilita a usar los fondos aportados por Rentas Generales. No son subsidios sino préstamos, que tendrán una tasa preferencial, y el apoyo para el sector granjero se discutirá en el seno de la Junta Nacional de la Granja», aclaró.

El jerarca indicó que, si bien las lluvias de los últimos días ayudaron a paliar la situación en el litoral oeste, las consecuencias de la crisis climática no se resuelven de un día para otro. «Las precipitaciones fueron menores en la zona de epicentro de la situación climática», señaló.