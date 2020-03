Con destacada oferta, desde hoy escritorio Megaagro participará del 214º remate de Pantalla Uruguay

A partir de la hora 9.00

Entre hoy y mañana, como cada fin de mes, Pantalla Uruguay realizará un nuevo remate, como siempre desde la Rural del Prado, con transmisión en vivo por televisión e Internet, siendo en esta oportunidad un remate 100% virtual, sin presencia de público cumpliendo con las normativas sanitarias vigentes de evitar las concentraciones de gente para evitar la propagación del Covid-19. Se ofrecerán 13.000 vacunos y 5.500 lanares en todo el consorcio, informó a EL PUEBLO Marcos Russo, de la oficina norte del escritorio Megaagro, firma que estará participando con más de 750 reses. En lo que refiere a las consignaciones de la zona norte específicamente, destacó una muy buena ternerada de Facultad de Agronomía, “ganados reconocidos que siempre nos acompañan en la Pantalla”, detallando que son 75 terneros Hereford, castrados, al pie de la madre, “realmente un lotazo que se destaca por su tipo y su clase”. También en la zona norte, pero en Artigas, destacó de Daniel de Brum – en estancia Talitas- 84 novillos de 2 a 3 años pesando 370 kilos de promedio, “una muy buena novillada Hereford sola marca, muy destacada por su clase y tipo”. Por otra parte en Tacuarembó destacó muy buenos lotes de teneros y terneras de estancia Santa María, “terneradas livianas sola marca muy recomendadas”. En el departamento de Río Negro, en la zona de Bellaco, resaltó un excelente lote de terneros Aberdeen Angus de Agustín Tafernaberry. En cuanto a las consignaciones ubicadas más al sur, mencionó terneras de Juan Martín Olivera, vaquilllonas Hereford y piezas de cría muy buenas de estancia Gaycurú SG en San José, también de estancia El Molino en el departamento de Flores un lote de novillos de 1 a 2 años pesando 375 kilos, un muy buen lote de novillos que dan cuota.Russo resumió que el escritorio cuenta con una “muy linda oferta, ganados muy destacados ubicados en varios puntos del país” y añadió que las expectativas son buenas, ya que si bien el ganado gordo ha tenido un ajuste a la baja, la reposición sigue muy demandada, hay mucho interés, sobre todo por este tipo de ganados que “son de muy buena calidad”, expresó Russo en referencia a la oferta que estará presentando Megaagro. “Estamos a las órdenes, desde la oficina Salto a través de los celulares 098 302 002 (Francisco Preve) y 099 473 249 Marcos Russo”, indicó y recalcó que siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias el remate será 100% virtual.Recordó que es importante que los interesados puedan realizar preofertas por los lotes y de esa manera, poder ahorrar un 17% de los gastos.

FOICA decidió hacer paro del 1º al 8 de abril en toda la industria

Si no se decreta cese de actividades

Mediante un comunicado luego de haber mantenido una reunión ayer en Durazno, la FOICA (Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines), informó que harán un paro a partir del 1° de abril en toda la industria si no se decreta el cese de actividades en los frigoríficos. El comunicado firmado por la comisión directiva, publicado por el periodista Álvaro Aguiar en Mercados Agropecuarios indica: “Reunidos en Plenario Nacional: Encontrándonos en una situación de emergencia sanitaria, donde miles de trabajadores estamos hacinados en nuestros centros de trabajo, siendo estos una fuente de riesgo de contagio, no sólo para nosotros sino también para el resto de la población, en tal sentido entendemos la urgencia de tener una Pausa sanitaria en la primera semana de abril donde siguiendo el lineamiento del MSP, el cual ha planteado en reiteradas oportunidades que la línea de contagio y de expansión del Coronavirus Covid -19 se dará en dicha semana. Por tal motivo, creemos que las autoridades del gobierno y cámaras empresariales hacen caso omiso a esta situación crítica. Sin desconocer que las autoridades del gobierno han planteado medidas paliativas que son recibo por los trabajadores, pero no suficientes en esta situación de emergencia. Visualizando la postura nombrada anteriormente, al no ver cambios en esta que contemple la necesidad imperiosa de una pausa sanitaria: Se resuelve: A partir del miércoles 1 de abril 2020, nos declaramos en conflicto, hasta el 8 del mismo mes, asumiendo como trabajadores a responsabilidad de cuidar a nuestros compañeros, sus familias y el pueblo en general, con el fin de reducir el riesgo lo mejor posible y en manifiesto desacuerdo con la actitud adoptada por las autoridades del gobierno y cámaras empresariales.