Gerardo Zambrano

Consultado acerca de su visión sobre el mercado del ganado gordo de aquí para adelante, el consignatario Gerardo Zambrano, director del escritorio Zambrano y Cía. analizó que cuando se armó todo el problema de esa burbuja que hubo de valores a fin de año a fines de noviembre y principios de diciembre, la que después se cayó en función de unas medidas que tomó China con respecto a abrir canales de comercialización, otras vías más baratas, “veíamos que realmente lo que querían eran bajar los precios, cosa que logró con negociaciones y con dificultades para la industria local, y no sólo local sino también en el mundo”. Zambrano agregó que después “apareció algo que no teníamos previsto que es el coronavirus, que ha creado una inquietud que no se puede alcanzar ni a medir en los tiempos”.

Explicó que coyunturalmente hoy hay niveles de valores que la industria quiere estar bajando los precios, “estamos hablando de una vaca entre 3,25 y 3,30 y novillos en el entorno de 3,50-3,60 pero con dificultad para conseguir ganado”.

Agregó Zambrano que se estuvo faenando bastante por el tema de la Cuota 481, ahora termina la Cuota y, “si quieren mantener un ritmo de faena de 40.000 o más reses, evidentemente todo lo que pueda estar saliendo ahora, lo van a absorber sobre ese nivel de valores”.

OPTIMISMO

Por otra parte indicó que si mira a mediano o largo plazo, es “totalmente optimista; la proteína animal es un requerimiento no sólo en China sino a nivel mundial, de manera que ‘tendrán que acomodarse un poco los zapallos en el carro’, a ver qué pasa con todos estos cambios, pero estoy absolutamente convencido que los mercados van a seguir firmes, demandados y con buenos precios”.

Además, sostuvo que “internamente estamos con un cambio de gobierno que da cierto optimismo al sector agropecuario por la sensibilidad del gobierno en el sector y por las cosas a dónde apuntan, por lo que estamos frente a un año ganadero muy bueno”, aseguró el consignatario añadiendo que “lamentablemente (estamos) con una circunstancia especial en este momento como es esa enfermedad que surgió en China y se ha expandido para algunos lados y que crea incertidumbre y temor, pero con la convicción de que se van a solucionar y las cosas se van a acomodar, capaz que demora uno o dos meses, pero no más de ese tiempo vamos a estar con las cosas estabilizadas y la demanda y los precios del Uruguay para la carne sin ninguna duda, van a seguir siendo muy firmes y muy buenos”, expresó.

Estado de las pasturas naturales y recomendaciones frente a situaciones de déficit forrajero

El Ing. Agr. Marcelo Pereira Machín, coordinador de la Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario se refirió al estado de las pasturas naturales y recomendaciones frente a situaciones de déficit forrajero.

Pereira manifestó que hay dos situaciones bien diferentes en lo que al país se refire; por una parte, en el norte del país, principalmente en el Basalto, donde ha llovido muy bien, fundamentalmente a partir del mes de octubre, lo cual se tradujo que las tasas de crecimiento en esa zona en términos promedio de los predios que el Plan Agropecuario monitorea. Explicó que en noviembre fue la tasa de crecimiento más alta de los últimos 20 años, eso arrojó una cifra del 12% superior al promedio de los últimos 20 años, en diciembre tuvimos tasas de crecimiento un 18% superior, y en enero un 26% superior, eso arroja que tuvimos un trimestre con excelentes tasas de crecimiento, lo cual se manifiesta en buena disponibilidad de pasto en términos generales.

Sin embargo en este último mes, en el cual ha faltado notoriamente el agua en esa zona, en Artigas, y sobre todo la zona este de ese departamento, comienza a manifestar los primeros síntomas que por un lado, y considerando que el pasto en los suelos superficiales cuando viene una sequía se quiebra y se vuela – es decir que los campos se autolimpian- está comenzando a haber problemas de disponibilidad de pasto, “lo cual anunciamos va a ser de mayor gravedad si pensamos en el invierno”.

Y por otra parte en el sur del país la primavera comenzó tarde, hay mapas confeccionados por la institución que muestran que en algunos lugares, sobre todo en Lavalleja, algunos lugares de Florida, de San José y también de Durazno e incluso de Rivera, se manifiesta una

escasez de lluvias desde noviembre.

Hay lugares del país donde ya hay crisis forrajera, y sabiendo que tenemos el otoño que no sabemos cómo va a ser, “debemos estar planificando el invierno para todo el país”.

Pereira indicó que hay un proyecto que están ejecutando en el norte y si “tenemos una lección aprendida es que, cuando comienzan a haber problemas de este tipo, la gente tiene que acomodar el recado sobre la marcha, tomando medidas, porque si no, sabemos que las tasas de crecimiento van disminuyendo de aquí hasta junio y que en los meses de invierno; junio, julio y agosto, el campo natural prácticamente no crece”.

RECOMENDACIONES

Entre las medidas de manejo se recomienda bajar la carga, realizar diagnóstico de gestación para decidir que animales a refugar, anticipar el destete definitivo, reservar potreros si llueve en el otoño para tener algo de pasto en el invierno, y diferir pasto para el invierno.

Pereira invitó a los productores a asistir a las jornadas que organiza la institución con respecto a esta temática y explicó que aunque el precio del ganado ha bajado, existen precios interesantes con respecto al ternero y al ganado adulto, por lo que el ajuste de carga podría ser una de las posibilidades, así como el hecho de diferir un potrero en caso que llueva es una medida muy interesante y después cuando la situación se agrava, empiezan medidas de suplementación, aunque por ahora se pueden instumentar medidas que son de bajo costo previendo el invierno que es una crisis segura que va a venir.