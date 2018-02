El Ing. Agr. Marcelo Pereira, coordinador de la Regional Norte del Plan Agropecuario y Presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, hizo referencia a la situación de los tres departamentos que integran la Regional Norte (Salto, Artigas y Paysandú).

EN ARTIGAS LA SEQUÍA SE TRANSFORMÓ EN CRISIS FORRAJERA

En diálogo con EL PUEBLO el profesional explicó que en Artigas la sequía se transformó en crisis forrajera fundamentalmente la zona suroeste y prácticamente toda la zona norte de ese departamento, que coincide en muchos lugares con suelos superficiales.

En el este de Salto, la situación también es complicada, al igual que en el este del departamento de Paysandú, y son zonas que coinciden mayormente con suelos superficiales.

Pereira indicó que hay lugares donde la última lluvia importante fue a fines de octubre, y ha llovido muy poco, a pesar de que ahora hubo dos lluvias que no han sido de gran magnitud y están colaborando, aunque hay sido muy desparejas.

Mencionó que en algunos lugares (como en Queguay Chico- Paysandú) se registraron más de 100 milímetros y a tres kilómetros no llovió nada y eso hace que el déficit hídrico sea muy inusual porque hay una heterogeneidad muy difícil de generalizar, y de los tres departamentos el más complicado es Artigas.

«En Salto y Paysandú la situación no es tan complicada en términos generales, aunque hay predios complicados”.

MEDIDAS DE MANEJO PARA EVITAR UNA CRISIS FORRAJERA

Indicó que en las tres zonas si se observa las zonas de déficit hídrico, hay productores con pasto y otros sin pasto. En este sentido explicó que el déficit hídrico o seca, no siempre desemboca en crisis forrajera, sino que son cosas diferentes.

Indicó que la crisis forrajera depende en originarse o no, de acuerdo a la situación anterior de cómo estaba de pasto del lugar cuando empezó a faltar el agua, y de las medidas de manejo que instrumenten los productores.

En este sentido comentó que una de las medidas de manejo es la posibilidad de diferir pasto, para ello hay que tener la carga ajustada.

Pereira dijo que en general el país está pasado de carga, y es algo que el Plan Agropecuario alertó en el cierre de carpetas en octubre del año pasado, indicando que si al país le venía un déficit hídrico y lo tomaba con carga elevada, se tornaba una situación muy vulnerable que es lo que está pasando hoy.

El ingeniero manifestó que aquellos productores que tenían la carga ajustada, hoy están con pasto; seco, pero hay pasto.

“Tener fibra en el campo es importantísimo, porque la logística, el traslado y el costo es complicado y caro por lo cual hoy tener pasto, aunque sea seco, es de una gran ayuda”, afirmó..

PENSAR EN EL INVIERNO

El concepto que está transmitiendo el Plan Agropecuario es que hoy hay que estar pensando en el invierno que es la próxima crisis forrajera que se viene. ‘’Independientemente de cualquier productor, vamos a entrar con menos altura de pasto de lo normal al otoño y tenemos que pensar en el invierno».

Una de las recomendaciones es ajustar la carga, todavía los precios son buenos y la gente está vendiendo ganado, de tal manera que si el otoño viene relativamente normal, capitalizar la última producción de pasto que podamos tener antes de entrar al invierno.

“Poder juntar pasto en un potrero, y diferirlo al invierno, es clave porque va a abaratar toda la situación”, explicó y agregó que si desde hoy pensamos que tenemos que suplementar, estamos hablando de suplementar 200 días. “Suplementar durante ese período gran parte del rodeo , tiene un costo enorme por lo que se está priorizando en todas aquellas medidas que se puedan tomar hoy de bajo costo”.

Dentro de las medidas, mencionó: todo lo que disminuya el requerimiento de los rodeos de cría, como son todos los destetes, temporarios, precoces y destetes anticipados, usar los diagnósticos de gestación para ver qué animales podemos prescindir del rodeo y quedarnos con la maquinaria productiva que es la vaca preñada, y si tenemos la carga ajustada y el otoño viene relativamente normal, juntar pasto para diferirlo al invierno.

Todo lo que viene después que es suplementación, realización de verdeos, son estrategias que, si bien son altamente efectivas, cuestan mucho.

Pereira dijo que en el resultado de las empresas ganaderas el margen se ha achicado enormemente y esto es un costo más a las empresas, por eso es importante tomar decisiones y el u fe es ahora.

“Nuestro deber es estar junto a los productores, ayudar en lo que podemos realizando jornadas divulgando información que pueda ayudar a la toma de decisiones para los productores pero pensado en el invierno”.

“Nos estamos adelantado”, dijo Pereira y añadió que el verano ya está terminando y desde el punto de vista del crecimiento de pasturas el otoño comienza el 1º de marzo, “hay que tomar decisiones;, el pasto en invierno no crece, si uno quiere juntar pasto en invierno no lo puede hacer, necesariamente lo tiene que hacer en otra estación y todo lo que ayude a abaratar y a salir o más ilesos posible porque la sequia afecta a todos. La clave es que nos afecte lo menos posible; para eso hay que tomar decisiones y el momento es ahora”, subrayó.