El INR emitió un comunicado que desmiente la cifra de heridos por mes en el ex ComCar

y pone en contexto la realidad del centro penitenciario con mayor población del país

Días atrás se difundió información sobre la cantidad de heridos por cortes carcelarios y o autolesiones que se producen en el centro penitenciario de mayor población del país como es la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez (ex ComCar).53 heridos con cortes y 15 autolesionados

Los medios de prensa atribuyeron dicha información al Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Dr. Juan Miguel Petit según rezan en los informes difundidos.

Por estas horas el Instituto Nacional de Rehabilitación emitió un comunicado que contradice lo informado, por cuanto la cantidad de heridos de arma blanca que registró el establecimiento en el último trimestre fue de 53, lo que representa un total de unos 17 heridos mensuales y no 60 como refirieron los reportes de prensa que citaron al propio Comisionado Parlamentario. Asimismo, la cantidad de autolesionados mensuales tampoco se corresponde con lo difundido (40) siendo menos de la mitad lo que arrojaron las cifras del primer trimestre del año, según los registros.

En su comunicado, más allá de precisar la cifra de heridos mensuales, el

INR pone en contexto la realidad del mayor centro penitenciario del país, expresando que «los datos divulgados, además de estar muy por encima de los registros del INR, no solamente tienen que ver con el encierro, la falta de personal y de actividades… sino que también están vinculados a otros aspectos de índole social que influyen en el entorno penitenciario».

Datos (enero a marzo)

2019 – 53 heridos con cortes y 15 autolesionados

2018 – 53 heridos con cortes y 14 autolesionados

2017 – 56 heridos con cortes y 22 autolesionados

– 1.100 privados de libertad trabajan y/o estudian (150 solo trabajan; 577 ocupados; 373 además de trabajar o estar ocupadas, estudian)

– 593 participan de actividades educativas (308 educación formal y 285 en educación no formal o en ambas)

– 320 realizan actividades deportivas (204 lo hacen al tiempo que estudian y/o trabajan)

Fuente: INR