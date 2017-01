Se encuentran habilitadas las inscripciones 2017 para el Diploma de Centros Educativos modalidad- semipresencial en la Sede Salto de la Universidad Católica.

La concepción pedagógica y curricular del postgrado procura integrar en sus cursos los contenidos teóricos a las prácticas cotidianas de la gestión educativa, abordando diversas áreas y aspectos sustantivos de la misma, mediante cursos obligatorios y optativos. El postgrado busca ser particularmente útil para la mejora de la gestión educativa que llevan o llevarán adelante sus estudiantes, ocupando diversos roles dentro del sistema educativo formal y no formal.

POSTGRADO EN GESTIÓN EDUCATIVA

El Plan de estudios correspondiente al Postgrado en Gestión Educativa tiene como objetivos:

a) Proporcionar al estudiante los marcos conceptuales que le permitan una visión sistémica e integrada de los diferentes aspectos que involucran la gestión educativa.

b) Capacitar al estudiante para la intervención pedagógica eficaz y eficiente en cuestiones relativas a la gestión educativa, desde una perspectiva humanista sustentada en valores éticos.

c) Brindar elementos comparativos para ampliar su conocimiento sobre modalidades y herramientas de gestiones nuevas y variadas.

d) Enseñar a elaborar un diagnóstico sobre instituciones y programas educativos, así como planificar acciones de mejora, desarrollo y organización de recursos en diversas instituciones educativas.

INSCRIPCIONES

Existe un cupo mínimo y el máximo es de 25 estudiantes, los lugares se reservan solo con la inscripción.

En el caso de estar interesado se solicita enviar un e-mail con sus datos para poder coordinar dicha inscripción a al correo electrónico: miriniz@ucu.edu.uy.

Ese día deberán presentar: fotocopia de cédula, fotocopia de título de grado, constancia de la institución educativa donde figura que trabaja allí actualmente. Si se aplica algún descuento especial, constancia que acredite la situación para poder aplicarlo. Una foto carné y abonar la primer cuota. Tienen un 10% de descuento quienes sean funcionarios de instituciones asociadas al Centro Comercial y 20% de descuento quienes sean funcionarios de instituciones pertenecientes a AUDEC (En Salto: Inmaculada Concepción, María Auxiliadora, Nuestra Sra del Carmen, Sagrada Familia, Santa Cruz (40% de descuento). En Paysandú: Nuestra Sra del Rosario, Nuestra Sra del Huerto, P. José Benito Lamas. Los descuentos no son acumulables).

En el siguiente link se podrá encontrar más información del mismo https://postgrados. ucu.edu.uy/programas/educacion/diploma/gestion-educativa-semipresencial?_ ga=1.215413460.213850534 3.1480014398