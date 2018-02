Autoconvocados aguardarán hasta el viernes para evaluar pasos a seguir

Ariel Silva, integrante de la mesa departamental de autoconvocados, se refirió al incidente entre el Presidente de la República y algunos productores el lunes último.

En diálogo con EL PUEBLO dijo que la discusión central y lo importante que era el verdadero eje de la negociación con el presidente (Tabaré Vázquez) se salió del enfoque y terminó totalmente opacado por un productor colono que no representa en absoluto al movimiento (Un Solo Uruguay) ni es tenido en cuenta como autoconvocado y un presidente totalmente sacado de sus casillas y enfrentado con alguien de la sociedad.

Silva aclaró que la mesa departamental de los autoconvocados de Salto no está de acuerdo con la actitud ni del productor ni del presidente.

En cuanto a las medidas anunciadas por el gobierno, indicó que “la tomamos como que volvemos al comienzo; a la proclama del día 23 de enero; por algo le llamamos Un Solo Uruguay”, agregó que “aguardamos medidas generales de manera que la población entera vea reflejada en su bolsillo lo que nosotros queremos; esto no es un movimiento de productores rurales ni de colonos o tamberos; esto es Un Solo Uruguay”, recalcó e insistió en que las medidas que se tomen se deben ver reflejadas en el surtidor de la gente que va a poner nafta en la moto y en la que paga la luz y está siendo agobiada por el aumento de las tarifas.

Explicó que las soluciones no deben ser específicas para algunos sectores como el gobierno ha intentado y “es algo que no compartimos”.

Luego de la reunión con el presidente y los ministros, los delegados de los departamentos se reunieron pero por mayoría se resolvió postergar medidas más fuertes. En este sentido destacó que Salto está muy unido, “los delegados estamos muy alineados, nos reunimos muy periódicamente, tenemos un consenso importante pero debemos esperar al viernes a que el resto de los departamentos tomen una postura más firme y ver cómo se sigue”.

Recordó que es la segunda vez que el gobierno intenta brindar soluciones parciales “y nosotros no lo aceptamos bajo ningún punto de vista; si no entendieron las señales que dimos de repente va a haber que tomar una postura más fuerte”, expresó.

“Un Solo Uruguay” resolvió ayer y según expresó en un comunicado remitido a EL PUEBLO que:

“Hasta que el Gobierno plantee medidas concretas de alcance general, momento en el cual estamos dispuestos a trabajar y aportar nuestro mayor esfuerzo para construir un país para todos, no participaremos en mesas de diálogo dilatorias y sin avances en el tratamiento de la problemática planteada en la proclama”.