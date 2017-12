Gerardo Rey dijo que el caso del peón causó “fuerte rechazo social”

El exsecretario político del Frente Amplio y actual inspector general de trabajo del Ministerio del ramo, Gerardo Rey, estuvo en Salto días pasados invitado por el sector Alianza Progresista Lista 738, que integran en Salto el Dr. Gabriel Duarte y el Arq. Rogelio Texeira, entre otros para llevar adelante la realización de “nuevos espacios de participación dentro del Frente Amplio y que tengan como común denominador, una fuerte necesidad de renovación”.

La actividad se llevó a cabo en el local de la Alianza Progresista en la calle Treinta y Tres casi Andrés Latorre y contó con una importante cantidad de personas que participaron de ese encuentro.

Al referirse a la renovación, Rey señaló que la misma refiere por un lado a la “renovación de la agenda, porque si bien hay muchas cosas buenas que se hicieron, hay que valorar esa agenda para consolidar y seguir avanzando, pero hay que determinar que hay temas nuevos que deben ser abordados en el caso de un gobierno y de un partido político, con temas sustanciales como el medio ambiente y las nuevas formas de trabajo”.

Por otro lado, Gerardo Rey se refirió a la renovación de las “formas de participar en política” y esto basado en lograr la “participación de la gente que no integra las estructuras partidarias, pero que es necesario que vengan a escuchar y a aportar porque una fuerza política como la izquierda no debe alejarse de la gente porque sino se aleja de sus principios fundamentales”.

Y además, sentenció que en el actual proceso “necesitamos renovar la agenda, renovar los procesos de participación y en ese tren, renovar los liderazgos, porque el Frente Amplio consolida un exitoso camino con liderazgos históricos que dan paso y a la vez hay que generar los espacios necesarios, que le den paso a esa renovación de liderazgos”.

CASO PEÓN

Con respecto al paradigmático caso del peón rural, Hugo Leites que recibió una golpiza en circunstancias que la justicia penal dirimió como de enfrentamiento con resultado de lesiones personales por parte del capataz, y que según el denunciante fue motivada la misma por el reclamo del cumplimiento de las 8 horas laborales, el inspector general de trabajo dio su punto de vista sobre este asunto.

“Si bien vengo a Salto en el marco de una actividad partidaria del Frente Amplio, vengo a tomar contacto con la realidad de los trabajadores del departamento. Pero en el caso del peón rural (Hugo Leites) este hecho tuvo una condena social muy importante, pero asimismo tuvo desde las gremiales de patronales rurales, un fuerte rechazo, pero por una cuestión de fondo”, dijo Rey.

El jerarca dijo que las patronales rurales “no comparten las ocho horas de trabajo para el trabajador del campo, tampoco la mejora de condiciones salariales, pero a su vez ellos se oponen sustancialmente a la política tributaria del gobierno hacia ese sector, sobre todo en lo relacionado al Impuesto a Primaria donde no estaban de acuerdo con el mismo”.

Pero Rey sostuvo que “a pesar de todas esas diferencias públicas celebro el comunicado que sacaron cuando ocurrió el caso del peón rural en Salto porque dijeron “esas prácticas no las compartimos” y todo tiene un límite, entonces esa condena social que se dio para señalar repudio a una acción donde un capataz y un peón pretenden resolver una diferencia laboral a las trompadas, es celebrable que provenga desde un sector que tiene tantas diferencias con el gobierno”.

POBREZA

No obstante, dijo que este proceso de gobiernos sucesivos del Frente Amplio han logrado “bajar la pobreza a índices que son muy importantes, y la misma se ha logrado a través del acceso al trabajo y sobre todo por la mejora sustancial de las relaciones laborales”.

Sostuvo además que la “economía de los uruguayos mejoró notoriamente”, y con respecto a esto dijo que “los salarios y las jubilaciones mejoraron un 55% respecto al índice de precios”.

Y dijo que el salario mínimo nacional que se sitúa en 12.500 pesos, subió un 137 por ciento por encima de lo que han aumentado los precios. “Se trata de políticas que explican que se sale de la pobreza y se genera trabajo decente, y condiciones para que las remuneraciones crezcan por encima de los precios”, señaló Rey.

El dirigente frenteamplista también habló del sistema de salud del cual dijo que “hasta ahora ha sido extraordinariamente bueno lo que ha logrado el gobierno, ya que 2,5 millones de personas hoy están en el sistema nacional intetrado de salud el cual se aporta en la capacidad que tienen las personas, donde los que ganamos más aportamos más y los que ganan menos aportan menos y todos recibimos el mismo servicio”.

“Después si hubo mejoras y si se estaba preparado para recibir a toda esa gente, es parte del debe que debe mejorar, pero para esto primero tengo que tener a la gente adentro del sistema, porque es posible mejorar hacia adelante”, afirmó Gerardo Rey.