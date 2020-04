Una nueva metodología no presencial, a través de encuestas telefónicas, será implementada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como forma de evitar la propagación de coronavirus COVID-19, en las entrevistas a hogares, comercios y empresas, anunció el director técnico del organismo, Diego Aboal. El cambio, que comenzará a regir a partir de abril, permitirá mantener la publicación de los principales indicadores.

La emergencia sanitaria nacional debido al coronavirus causante de COVID-19 llevó a las autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE) a replanificar la estructura de trabajo, en procura de proteger a la población y los trabajadores de contagios y propagación del virus.

El director de la institución, Diego Aboal, anunció este martes 31, que se comenzará a recolectar la información de campo en forma no presencial. Las entrevistas a hogares, comercios y empresas se realizarán por vía telefónica y correo electrónico.

La medida, que estará vigente desde el 1º de abril, se suma a la decisión de que más del 95 % de los funcionarios cumplan tareas en la modalidad de teletrabajo, informó en la conferencia de prensa realizada en la Torre Ejecutiva.

La Encuesta Continua de Hogares se efectuará en forma telefónica, basada en un cuestionario reducido, en comparación al utilizado hasta ahora, y que demandará unos 30 minutos en ser completado.

En este caso, las encuestas se realizarán en una muestra representativa de hogares durante tres meses, en forma continua. El funcionario aseguró que se conservarán los estándares de calidad de los datos obtenidos y la seguridad de la información.

Además, se priorizarán los módulos referidos a empleo e ingresos de los hogares. Los jefes de hogares seleccionados serán contactados a través de mensajes de texto o de voz a teléfonos fijos y se establecerán medios de verificación de la identidad de los encuestadores.

«Es importante que podamos mantener la publicación de nuestras estadísticas de la forma más habitual posible, porque estas son relevantes en la fijación de políticas públicas», señaló.

En el relevamiento de información vinculada al índice de precios al consumo (IPC) se utilizarán, además de la telefónica, otras vías de comunicación, como la recolección de datos a través de correo electrónico. Para ello se presentará en las próximas semanas un formulario web y se asistirá a los comerciantes que deban completarlo.

La reducción de personal de muchos comercios podría extender durante varios días la obtención de la información, estimó Aboal. No obstante, aclaró, los indicadores correspondientes a marzo serán publicados con normalidad según el calendario preestablecido.