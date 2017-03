Tres masculinos mayores de edad

Los autores no irán a prisión, pero deberán presentarse en la seccional dos veces por semana por un plazo de 60 días, quedando allí por el lapso de una hora.

Un hombre y su acompañante, quienes transitaban en moto por calle Agraciada y Costanera Norte, fueron agredidos a golpes de puño por varios individuos que circulaban en cinco birrodados, al no detener la marcha como le exigieron; además, fueron golpeados con una cadena, por lo que decidió detenerse, trabándose en lucha con uno de los agresores, cayendo al pavimento debido a los golpes recibidos.

En ese momento, intentaron hurtarle su moto marca Vital 110, de color negro, matrícula HIA 3106, no lográndolo, ya que se lo impidió su compañero, hurtándole sí, un casco marca LS2, de color negro, y un juego de herramientas. A raíz de la golpiza, resultó con «herida cortante en región superior derecha, además de leves heridas en cadera y dorso».

Personal policial procedió a averiguar a varias personas al respecto, surgiendo de las declaraciones que, tres masculinos mayores de edad, se encontraban implicados en el hecho, por lo que ingresaron como detenidos. Enterada la Juez Penal de 2do. Turno, ordenó que, mantuvieran situación y fueran conducidos a la sede policial, donde culminadas las actuaciones, dispuso: «el procesamiento sin prisión de J.L.F.F. de 18 años como autor de dos delitos de lesiones personales en régimen de reiteración real y el procesamiento sin prisión de F.R.F.C. de 32 años y F.N.C.O. de 18 años como autores de un delito de lesiones personales, se les impone a todos ellos, como medida sustitutiva a la prisión, su presentación ante la seccional policial correspondiente a su domicilio dos veces por semana, en días no consecutivos, con permanencia de una hora por vez, por el plazo de sesenta días, así como la intimación de evitar todo tipo de incidente o conflicto con los denunciantes y testigo». Interino División I.

A PRISIÓN AUTOR

DE HURTO EN OBRA

EN CONSTRUCCIÓN

Días atrás, se denunció por parte de un trabajador de una obra en construcción ubicada en la zona céntrica de la ciudad, el hurto de aberturas usadas y nuevas; veinte bolsas de portland; cuarenta varillas de 6, 8 y 10; además de haber constatado daños en la mesada del baño, marcos y puertas.

De acuerdo a información recibida, personal policial procedió a la detención de un masculino mayor de edad, quien no estaría ajeno al hecho, quien fue conducido a la sede policial.

Enterado el Juez Penal de 4to Turno, ordenó que mantuviera situación y fuera conducido a la sede policial, donde una vez culminadas las actuaciones, dispuso: «el procesamiento con prisión de C.M.A.S. de 36 años por la presunta comisión de un delito de hurto en calidad de autor». Intervino División I