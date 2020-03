Agustín Moreira, el salteño de Cerro Largo

«Alguna vez lo dije y si me preguntan lo reitero.

No es fácil en Salto que se plantee una situación a favor, para integrar un equipo de ciclismo con proyección nacional. Porque aquí no existe lo que existe en Cerro Largo, con la Intendencia por ejemplo para ser una más en la suma por el ciclismo. Yo diría que es una toma de conciencia y un querer proyectar la idea y alcanzar lo que se pretende».

AGUSTÍN MOREIRA, el salteño ganador de Rutas de América tiene convencimiento propio en esa dirección, a partir de la elocuencia de los hechos.

En definitiva, porqué los arachanes disponen de un equipo en competencia y Salto.

«Porque además en el caso nuestro se fue originando un desmantelamiento en cuanto a ciclistas con perspectivas de futuro. En los últimos años han sido cada vez menos y entonces es menos la posibilidad de amoldarnos a lo que en algún momento pudo ser un fin».-

LA VUELTA QUE NO SERÁ

Tras la última edición de Rutas de América, la mínima tregua para Agustín.

Tan solo un par de jornadas después para hacerse a la acción y descontracturar: mente y físico.

La mira en la Vuelta del Uruguay, hasta que de última la decisión de suspender y bajándose de la «chiva» si de adecuación se trata.

Y no le faltó tiempo para admitir que «en el caso de mi padre (Federico) o de mi hermano (Mauricio), el ciclismo es todo. Es el deporte que aman.

No sabrían de otra opción. Con mi caso, planteo una distancia con respecto a ellos: me gusta, pero no es ese todo. Podría vivir sin el ciclismo. De repente ellos, no».