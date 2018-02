Pueblo Lavalleja. Yamandú Leal

Señor Intendente, para presentar ante nuestros lectores un balance de las obras que se hicieron, las que están en ejecución y los proyectos para el 2018 le formularemos algunas preguntas.

¿Cómo fue su gestión al frente de la Intendencia en el 2017, difícil o fácil?

Creo que en el caso de Colonia Lavalleja, el balance que hacemos en 2017 es bueno, porque se han podido concretar varias obras. Quiero destacar la coordinación del trabajo de la Intendencia y el Municipio, con el Alcalde, con los Concejales; la muy buena coordinación y el equipo que se ha conformado entre los funcionarios de la Intendencia y los del Municipio. Eso nos ha permitido en Cuchilla de Guaviyú, realizar lo que fue la reparación del techo del Salón Comunal.

En Pueblo Ruso, está avanzando la instalación de un contenedor, para generar un Salón Multiuso con destino a la Comisión y para que el médico tenga un lugar adecuado donde atender.

En Guaviyú de Arapey actualmente se está trabajando en una futura Casa de la Juventud. Se ha trabajado en la caminería interna, también en la zona de Guaviyú de Arapey.

En el caso de Pueblo Olivera y en la zona Trindade, hemos mejorado los accesos, para garantizar que la línea de ómnibus pueda llegar tanto a Trindade como a Pueblo Olivera, y así los estudiantes puedan todos los días concurrir al Liceo de Lavalleja.

En esta zona Zorrilla, se instalaron 22 focos del nuevo alumbrado; 3 mil metros del tendido de la red de agua potable, para que 12 familias puedan acceder a dicho servicio.

En Amarales y Los Mora, 48 familias accedieron también al agua potable. También se construyó una Plaza por parte de los jóvenes de CECAP, que es de juegos para niños.

Iluminación de Pueblo Las Flores y el entorno de Pueblo La Bolsa, allí fueron más de 60 focos.

En Pueblo Migliaro, dimos apoyo para la construcción y el mejoramiento del pavimento de la Avenida Juan Antonio Lavalleja de 1800 metros, que fueron mejorados; sin dudas, un trabajo bueno y duradero.

Como decía el Concejal Ruben Silveira, en el Municipio no hay colores políticos, los colores quedan a un costado y más allá de la pertenencia de las distintas colectividades y Partidos Políticos, lo importante es que los Concejales con la Intendencia venimos trabajando. Lo que nos interesa es generar obras que impliquen mejor calidad de vida.

Haciendo un balance de los que ha sido este 2017, es muy positivo para los municipios; y la expectativa que tenemos para 2018 de continuar este trabajo, de poder con la maquinaria nueva que va a llegar, destinar una parte de esa maquinaria a Pueblo Migliaro y poder trabajar mejor, poder cumplir con los compromisos, responder a la comunidad, pensando en una nueva caminería que es bastante extensa, que abarca este Municipio de Colonia Lavalleja y zonas aledañas; siempre trabajando con el apoyo del Consejo.

Ha sido muy claro en lo que se refiere a este Municipio; periódicamente viajamos a Salto y hemos visto que hay muchas máquinas en la calle trabajando. Enumérenos en líneas generales los trabajos que se están realizando y los que ha culminado en ciudad de Salto.

Se está trabajando en la Costanera Norte, en la Costanera Sur, producto de las pasadas inundaciones que causaron daños importantes (informe del mes de diciembre).

Se está trabajando en el casco de la ciudad, es decir, en las calles de hormigón: en 8 de Octubre, Agraciada, Artigas, Brasil, calles céntricas; hacía mucho tiempo que se hacía mantenimiento de hormigón, más allá que es un material duradero, requiere también tareas de mantenimiento.

También se está trabajando en el ensanchamiento de la Avenida Reyles; se está en condiciones de colocar carpeta asfáltica. Se continúa trabajando en Avenida Oribe; también en Avenida Apolón, donde es importante porque es por ahí donde ingresa la producción hortofrutícola.

Estamos trabajando en la zona de Ruta Jones, en la zona de Pueblo Laureles. Trabajamos en el saneamiento del barrio 5 de Abril, en el saneamiento de la zona del Parque Solari (todas estas obras se estaban haciendo en el mes de diciembre).

Está avanzando la licitación del saneamiento para barrio Bello Horizonte, para barrio Quiroga; al mismo tiempo, venimos trabajando en un proyecto interesante para barrio Calafí, que incluye mejoras en el alumbrado público, cordón cuneta y bitumen.

Y en barrio Ceibal, se está realizando una inversión de 6 millones de dólares.

¿En qué consiste el mismo?

En saneamiento, cordón cuneta, alumbrado público y calle.

Firmamos un convenio que va a permitir colocar 5200 lámparas led y retirar 5200 lámparas de sodio y de mercurio, cuya idea es colocarlas en algunos barrios de la ciudad que lo necesitan y destinarlas a los Municipios del interior, que naturalmente lo están necesitando como en la ciudad. El 2017 nos encontró trabajando de cara al 2018, donde vamos a disponer de más recursos, de más máquinas, equipos viales y con una expectativa muy pero muy grande.

En 2017 vino a Salto el Canciller de la República Rodolfo Nin Novoa, con quien se mantuvieron varias reuniones; ¿las mismas fueron fructíferas?

Hemos tenido a presencia del Canciller y estamos trabajando con la ciudad de Concordia en tres proyectos binacionales. Los tres proyectos consisten en la construcción de un pequeño puerto de barcazas del lado uruguayo, en la desembocadura del río Daymán en el río Uruguay.

Un aeropuerto internacional en la ciudad de Concordia y un puente vecinal que una Salto y Concordia.

¿Dónde estaría ubicado geográficamente el puente?

El puente vecinal del lado uruguayo tendría como cabecera Avenida Paraguay; y en la ciudad de Concordia, la cabecera estaría ubicada en Avenida Salto Oriental.

Los tres proyectos están muy avanzados. Nos hemos reunido con el Ministro del Interior de la República Argentina, Gilberto Frigerio. El BID está muy interesado en estos tres proyectos binacionales que son interesantes y que generarían desarrollo y empleo en Salto.

¿Ese diferendo que tuvo con la Lista 888 quedó en el pasado?

Sí. Nosotros seguimos trabajando; incluso hemos conformado un nuevo grupo político en el departamento, con el objetivo de mantener el gobierno departamental que aquí en el Municipio de Colonia Lavalleja, Diego Henderson, pueda también repetir; y a nivel nacional, trabajando también para que el Frente Amplio llegue en 2019 a un cuarto período de gobierno.

Tabaré Vázquez no puede ser reelecto, porque en nuestro país, la Constitución no permite la reelección pero creo que lo más importante es que el Frente Amplio sepa internamente elegir al mejor candidato. Una fórmula donde entendemos que en la medida en que en la interna del 2019, el ciudadano elige libremente en las últimas instancias, tendremos la posibilidad de elegir a los mejores ciudadanos.

¿Un saludo final?

Las palabras finales en nuestro caso, son el compromiso con la población; el compromiso es continuar trabajando con los municipios; el compromiso es con las Comisiones Vecinales; el compromiso es con los movimientos de salteños que en distintos puntos nos plantean sus inquietudes. Nuestro compromiso es trabajar por los proyectos binacionales; concretar en 2018 la Central Hortícola que va a permitir a 400 pequeños y medianos productores de nuestro departamento, poder conformar un Mercado Hortícola que pueda tratar de igual a igual con el Mercado Central de Montevideo y encarar un año 2018 con un apoyo que nosotros hemos visto en los últimos meses, muy importante de la población, tanto en la ciudad como en el interior. Para nosotros es el mejor aliciente.