Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal

¿Qué proyecciones de futuro se encaran para la ciudad?

-“Para este año tenemos previstos dos objetivos; uno es poder avanzar en la navegabilidad del río Uruguay. Sabemos que la CARU ha decidido trabajar en el dragado del río Uruguay desde la ciudad de Paysandú a la ciudad e Salto y creo que sería la clave para todo el departamento de Salto y para la región, logrando la navegabilidad. Tenemos un hermoso puerto en la ciudad de Salto que desde hace más de veinte años está sin actividad, por lo tanto no genera ni un solo puesto de trabajo. No llega una sola embarcación. La navegabilidad nos pararía de otra forma y nos pondría en el camino del desarrollo.

-¿Y el segundo proyecto cuál es?

-También está vinculado con el desarrollo de la región en Salto; tiene que ver con la posibilidad de un Freeshop; estamos trabajando con ese objetivo. Hemos tenido varias reuniones a nivel del Ministerio de Economía. Ya hubo una reunión de integrantes del equipo de planificación de la Intendencia de Salto con el viceministro de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, trabajando con este objetivo; ojalá podamos lograrlo porque tiene una inversión de muchos millones de dólares, lo que significaría que muchos turistas de Brasil y Argentina vengan a Salto; significa la oportunidad de fortalecer un centro termal como lo es Daymán junto con ese Freeshop. Es el saneamiento para Termas del Daymán; ojalá podamos avanzar de muy buena manera, dando pasos firmes.

Hay capitales que están dispuestos a invertir en el departamento de Salto. Es un momento difícil para la región desde el punto de vista económico. Si podemos lograr estos dos pasos importantes como lo son la navegabilidad del río Uruguay y esta importante inversión a través de un Freeshop o tienda de frontera. Creo que Salto lograría un avance importante”.

-Hay un tema que está tocando mucho a los salteños y ven a su paso ese barrio que está olvidado. Con ese asentamiento que se levanta ahí en Barrio Artigas da una triste imagen.

¿Habrá posibilidades de conseguir terrenos para esa gente?

-Hace pocos días se hizo el lanzamiento de mejoras barriales. Los primeros días de abril comienzan las obras. La empresa que ganó la licitación es la empresa Cujó. Lo primero que se va a hacer en la zona del barrio Artigas, la canalización del arroyo al final del barrio Artigas, el inconveniente que tiene ese arroyo es cuando hay abundantes lluvias y el agua no puede transitar. Se tranca en el mismo cauce del arroyo; termina generando una presa ingresando el agua en todas las viviendas del asentamiento. Por ello la construcción de la canalización a lo largo de seis kilómetros. Una vez que ello se concrete se hará la construcción de 117 viviendas que van a estar ubicadas en ese mismo asentamiento que existe en calle Balta Vargas y en el asentamiento que está ubicado al lado del Liceo No. 7. Son 117 viviendas que se construyen desde los cimientos; se van a hacer más de ochenta intervenciones que se van a hacer en construcciones precarias que hay en la zona de barrio Artigas. Va a cambiar la imagen del barrio. Vamos a lograr un número muy importante de familias que puedan acceder a una vivienda de calidad. La entrada de la ciudad va a cambiar”.

-¿Qué otra cosas tiene previsto para la ciudad?

-En abril comenzaremos con los arreglos en la Avenida Oribe; lo va a hacer la Intendencia de Salto”.

-¿A cuánto ascendería el costo de la obra?

“La inversión sería de veinticinco millones de dólares. Se va a colocar una carpeta asfáltica de cinco centímetros. Además, en la rotonda que está ubicada frente a la Policía Caminera se va a colocar un mástil de veinte metros de altura con una enorme bandera uruguaya, en letras de aproximadamente un metro y medio de altura. Se va a poder leer claramente la leyenda Bienvenidos a la ciudad de Salto. Va a haber un importante cambio en el ingreso a la ciudad”.

-¿Se va a hacer algo más en materia de bituminización?

-Nos hemos comprometido públicamente en barrio Artigas a bituminizar todas las calles del barrio, así que nos imaginamos la presentación de las mejoras. Le decíamos a los vecinos que recorran el barrio, saquen fotos y vean cómo el barrio está hoy en día. En febrero del 2017 y compárenlo cómo va a quedar dentro de tres años, con todas estas mejoras”.

-¿De dónde vienen los recursos para estas importantísimas obras?

-Son recursos que vienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); cinco millones de dólares. La Intendencia Departamental de Salto aporta un millón de dólares. Hay recursos que vienen del gobierno central y lo otro de la comisión vecinal. De las familias que se van a ver beneficiadas con este proyecto”.

-Un mensaje final del Intendente para la población de Colonia Lavalleja…

-Para Colonia Lavalleja, creo que lo más importante es que por primera vez en la historia de esta localidad, hay recursos que llegan al gobierno nacional, por la propia Ley de Descentralización.

Estamos hablando de unos tres millones y medio de pesos que anualmente el municipio va a poder disponer. Por eso es tan importante que los salteños que viven en el municipio se acerquen al consejo, se reúnan con los distintos concejales, hagan llegar sus propuestas porque esos tres millones y medio de pesos que por año le van a llegar al municipio. Lo importante es que sean los habitantes que viven acá, qué destino se va a dar. En el caso nuestro, la Intendencia ejecutará donde los pobladores decidan. Así que hay que aprovechar esos recursos, aprovechar el momento de la ley de descentralización y que en conjunto lo que viven Migliaro, Lluberas, Las Flores, Ferreira, Olivera, resuelvan aquellas prioridades. En el caso de la Intendencia de Salto haremos un aporte extra y entre todos lograremos una mejor condición de vida”.