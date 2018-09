Trasladaron a fiscalía a extranjeros que quisieron robar avioneta en Nueva Hespérides y se balearon con la Policía.

NO PASABA NADIE

Un intenso operativo policial fue el que montó ayer la Policía en pleno centro de la ciudad, para

trasladar a dos delincuentes, uno paraguayo y el otro brasileño, que fueron los autores del copamiento

del aeropuerto de Nueva Hespérides el pasado mes de abril, con el fin de robar una avioneta desde

un hangar y trasladarse hacia otro lugar. Antes habían lastimado y encerrado al casero del lugar,

pero cuando llegó la Policía se produjo un intenso tiroteo que afortunadamente no dejó heridos.

Ayer fueron traídos a la fiscalía porque el juicio sigue.

Las calles estaban completamente cerradas y muy vigiladas por policías fuertemente armados que miraban celosamente a cada persona que pretendía cruzar por el lugar. Los móviles llegaron al lugar y cortaron todo, no dejaron que pasara nadie y eso alteró el tránsito en el centro de la ciudad donde entre las calles Larrañaga y Artigas y Rivera y Sarandí, no pasaba nadie.

Es que en Artigas al 700 está la sede de la Fiscalía Letrada Departamental, lo que mucha gente no sabe o no se da cuenta, es que allí es adonde la policía remite primero a los delincuentes, porque en el nuevo proceso penal, los fiscales son los encargados de la investigación del caso, y por lo tanto, más allá de que haya delincuentes que estén cumpliendo prisión preventiva, el juicio para determinar la condena sigue su curso y los mismos deben volver desde su recinto carcelario a declarar ante las autoridades.

Ese fue el caso de los delincuentes de nacionalidad extranjera que conformaban parte de la banda que meses atrás quiso copar el aeropuerto de Nueva Hespérides para robarse dos avionetas y fugar con drogas desde Salto, pero los mismos, luego de haber copado el lugar fueron divisados por la Policía y en ese momento se originó un tiroteo, donde los mismos balearon hasta el auto que trasladaba al jefe de Policía.

Luego de un tremendo operativo que parece hasta para una película de ficción, los policías pudieron dar con la banda integrada por delincuentes paraguayos y brasileños, que estaban en el narcotráfico y fueron detectados a tiempo.

Ayer dos de ellos, que desde que fueron capturados están cumpliendo prisión en el penal de Libertad fueron trasladados a Salto para ser indagados por la fiscal que investiga el caso. Luego de varias horas de tomarles declaraciones, los mismos regresaron al sur del país donde guardan reclusión.

Empero, mientras duró el momento, los mismos tuvieron una fuerte custodia, ya que según confirmaron fuentes policiales a EL PUEBLO, están amenazados de muerte por quienes integraban la banda, que a raíz de su caída, habrían perdido miles de dólares del negocio del narcotráfico.

El hecho ocurrió el pasado 20 de abril y los delincuentes siguen presos esperando por una sentencia que los condene por los delitos cometidos.