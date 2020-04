En la madrugada de ayer, a la hora 5:53, la Mesa Central de Operaciones, derivó a personal policial hasta calle Vilardebó a la altura del 900, donde se produjo un intento de rapiña. En el lugar, se entrevistó a un masculino mayor de edad, quien manifestó que, en la esquina, paró su moto, siendo interceptado en dicho momento por dos individuos, uno de los cuales, le puso un cuchillo en el cuello y, bajo amenazas, le hurtó el vehículo, pero, no lograron llevársela, ya que el mismo no arrancó. Agregó que no resultó lesionado. Trabaja Unidad de Investigaciones.