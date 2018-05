Se jugaron 4 partidos cerrando la Segunda Fecha, Cerro y Nacional empataron en el Trocoli, Rampla venció a Fenix de visita, Racing derroto a Wanderers también de visita y lidera el Grupo A y tomó oxígeno en la zona del descenso y Danubio de visita, con gol sobre la hora venció a Liverpool.

FÉNIX 1 – RAMPLA JUNIORS 3

Rampla Juniors fue más y le ganó por 3-1 a Fénix en el Capurro. De la mano de Cristian Olivera e Igor Paim, Rampla logró transformar en goles su superioridad ante Fénix y se quedó con su segundo triunfo del año. Fenix comenzó mejor, luego de un centro suyo al área, el balón derivó en Emiliano Mozzone y su remate terminó inflando las redes para el 1-0 parcial.

Rampla, tras sufrir el impacto del gol, comenzó a tratar de adelantarse en cancha y ofender en busca de una igualdad que se le negó en un par de ocasiones. Un disparo lejano de Dorrego se estrelló en el travesaño y luego un intento del “Mago” Olivera fue controlado por Denis, avisando lo que pasó minutos después. A los 37′ Mauricio Felipe lanzó un centro al área que encontró solo a Igor Paim que recibió y remató para colocar el 1-1 justificado con que se fue esa primera etapa.

En el complemento Rampla fue muy superior de la mano de dos jugadores, Cristian Olivera y el brasileño Igor Paim, que los encaminaron a su segunda victoria de la temporada. Pero allí fue que apareció el “Mago” Olivera por duplicado, primero tras asistencia del norteño Paim y luego en una contra a pura velocidad donde combinó con Dorrego para anotar por duplicado y dejar el cotejo a su favor por 3-1. De allí al cierre los de Fuentes controlaron las acciones ante un rival inexpresivo y sellaron su segundo triunfo en el campeonato, mostrando un nivel mejorado con respecto a otros cotejos y justa por lo visto en cancha.

WANDERERS 0 – RACING 1

Racing venció a Wanderers 1-0 a domicilio y lidera el grupo A. Un gol de Jean Pierre Barrientos le dio el triunfo al equipo de Sayago, que sumó tres puntos de oro pensando en la permanencia. Tras un magro Torneo Apertura y luego de vencer a Liverpool 2-0 en el debut del Intermedio, Racing se impuso a Wanderers 1-0 como visitante por la segunda fecha y es el único equipo que jugó dos cotejos y ganó los dos. Luego de una gran jugada de Martín Barrios por el sector izquierdo a los 83’ apareció por el medio para puntear el esférico a la red Jean Pierre Barrientos, que había ingresado a los 60’ en lugar de Maicol Cabrera. Con esta victoria, Racing sale de la zona de descenso y se mantiene en la misma línea que Rampla Juniors, con una escueta ventaja respecto a Atenas de San Carlos.

LIVERPOOL 3 – DANUBIO 4

Danubio, en la hora, venció a Liverpool por 4-3 en Belvedere. Un cabezazo de Sergio Felipe en la hora de finalización del partido, le dio tres puntos a Danubio en un partido plagado de goles y con defensas flojas. Primero asistió a Juan Ignacio Ramírez que con una definición brillante venció la resistencia de Cristóforo y luego colocó el centroal segundo palo donde apareció Diego Guastavino que amplió y puso el 2-0 parcial a los 17′. La efectividad de los de Pezzolano, chocaba contra las chances desperdiciadas por los de Peirano, que se pusieron en juego a los 29′ cuando una vez más David Terans de tiro libre, logró inflar las redes y poner el 1-2. Allí creció la visita y tuvo la gran chance de empatar a los 40′ cuando una pelota a la espalda de la defensa, encontró a Ignacio González que adelantó la pelota y Sebastián Cáceres lo bajó en el área marcando Fedorczuk penal. Terans fue el encargado de rematarlo, pero esta vez fue Bava el que ganó el duelo volando abajo a la izquierda para dejar todo incambiado. Pero minutos después apareció toda la clase de Carlos Grosmüller que luego de una estupenda jugada unipersonal, sacó un gran remate que el golero rival no pudo contener, para el 2-2 con que se fueron esos primero 45′. En el complemento a los 70′ cuando Grossmüller combinó con Ignacio González y éste con fuerte remate venció a Bava y puso el 3-2 que terminó de remontar el partido. Allí Danubio intentó defenderse con todo, tratando de cerrar caminos y con alguna falta táctica para no permitir avanzar a su rival. Pero una pelota quieta al área encontró a Federico Platero en el área chica para cabecear y poner el 3-3 que se ajustó a un partido a pura emoción. Pero la visita no se conformaría con un punto y en la hora luego de un centro de Leandro Sosa al primer palo, apareció Sergio Felipe para anticipar y de cabeza poner el 4-3 que le dio tres puntos a los de Peirano que les permite seguir prendidos en la Anual.

CERRO 2-2 NACIONAL

En vibrante partido repartieron honores y puntos. Nacional y Cerro repartieron puntos en un vibrante partido en el Tróccoli, donde la igualdad terminó siendo justa. Los dos hicieron méritos para llevarse los tres puntos y pensaron en el arco adversario, dentro de un trámite con muchos errores defensivos, pero los dueños de casa supieron reponerse luego de quedar dos veces en desventaja.

A los 37’ llegó el 0-1. Diego Polenta cambió de frente para Jorge Fucile y éste metió un centro certero que Bergessio cabeceó a la red. La alegría tricolor duró sólo tres minutos. Leandro Paiva ejecutó un córner, Polenta despejó para arriba, el balón picó y Franco López cabeceó ante la mirada del fondo visitante, que reclamó foul de Santiago Ciganda sobre Esteban Conde fue el 1 a 1. En la última acción del primer tiempo recuperó la ventaja el elenco de Alexander Medina. Sebastián Rodríguez puso en carrera a Alfonso Espino, que desbordó a fondo por izquierda y centró atrás para la aparición de Sebastián Fernández. Papelito conectó un zurdazo de primero que selló el 1-2 de cara al descanso. Ya en el segundo tiempo Cerro se fue todo arriba, Cerro arrinconó a su rival y dejó espacios atrás. De contragolpe casi aumenta Seba Fernández a los 58’, pero Irrazábal le ahogó el grito tras aparecer solo ante un centro de Fucile, y tres minutos después llegó el 2-2. Luego de un córner y un par de despejes fallidos del Bolso, Aníbal Hernández cabeceó la pelota al corazón del área y Franco López la metió de un frentazo.Después el partido se presentó para cualquiera, aunque estuvo más cerca de Nacional. Irrazábal se agigantó para contener un mano a mano a Zunino a los 67’, y cuando a los 86’ parecía vencido ante una mediavuelta de Bergessio fue el caño el que salvó a los albicelestes. Pasaron los minutos y el marcador no se movió decretándose el 2 a 2 definitivo.

DETALLE

Jueces: Leodán González, Richard Trinidad y Horacio Ferreiro

Estadio Luis Tróccoli

CERRO 2: Yonatan Irrazábal; Christian Núñez, Juan Izquierdo, Darwin Torres y Leandro Zazpe; Aníbal Hernández (73′ Agustín Sant’Anna), Jonathan Barboza, Leandro Paiva y Felipe Klein; Santiago Ciganda (59′ Héctor Acuña) y Franco López (79′ Nicolás González).

DT: Fernando Correa

NACIONAL2: Esteban Conde; Jorge Fucile, Diego Arismendi, Diego Polenta y Alfonso Espino; Matías Zunino (75′ Tabaré Viudez), Álvaro González (46′ Leandro Barcia), Christian Oliva y Sebastián Rodríguez; Gonzalo Bergessio y Sebastián Fernández (88′ Diego Coelho).

DT: Alexander Medina.

Goles: 37′ Bergessio (N), 40′ López (C), 45′ +1 S.Fernández (N), 61′ López (C)

TABLA DE POSICIONES: TORNEO INTERMEDIO

GRUPO A:

Racing 6, Nacional y Cerro 4, Danubio y Rampla 3, Wanderers, Liverpool, Fenix 0.

Danubio y Wanderers tienen un partido menos

GRUPO B:

River Plate y Torque 4, Progreso y Atenas 3, Boston River, Peñarol y Defensor 0.

Progreso y Peñarol tienen un partido menos y Boston River tiene los dos partidos a jugar.

TABLA ANUAL: Nacional 42, Peñarol 36, Danubio 33, Defensor 30, River Plate y Cerro 29, Liverpool 27, Progreso 24, Fenix 20, Atenas y Boston River 19, Racing y Wanderers 18, Torque 14 y Rampla 13. A Boston River se le descuenta 1 punto y a Liverpool se le suma 2 puntos.