Ante la muerte de vaquillonas en el departamento de Cerro Largo por intoxicación por consumo de abrojo, el Dr. Rafael Carriquiry describe las características de la patología, sintomas y diagnóstico.

Características de la planta

El abrojo es una planta anual, que mide de 1 a 2 m de altura, tiene hojas que se alternan, flores arracimadas y los frutos se caracterizan por tener ganchos que les permite prenderse en los animales y ser trasladados. Estos frutos miden aproximadamente, 2 cm de diámetro. La planta germina en nuestro país a fines de agosto y en setiembre, floreciendo en verano y fructifica en otoño.

Después que la planta muere, las semilas mantienen durante muchos años su capacidad de germinación, siendo considerada una planta invasora. El componente tóxico se encuentra en la semilla, que al germinar es transferido a la planta que desarrolla dos cotiledones, que no son parecidos a las hojas definitivas. La planta es consumida por los vacunos cuando hay limitantes de alimento, ya sea de pasturas naturales o pasturas sembradas. Cuando las hojas verdaderas se desarrollan, la toxicidad de la planta se pierde.

Síntomas

Algunos de los síntomas de los vacunos son depresión, agresividad, anorexia y convulsiones. Pero dada la velocidad con que la intoxicación actúa sobre los animales, muchas veces no se logran identificar.

Diagnóstico

En general la intoxicación se identifica cuando los animales mueren, ya que mueren pocas horas después que consumieron la planta. El diagnóstico se realiza cuando se abre el animal, se observa grasa amarillenta, el higado se encuentra alterado y hemorragias gastrointestinales. Es conveniente enviar muestras a laboratorio para no confundirla con otra patología. No hay tratamiento, ya que es una intoxicación aguda y se identifica en general cuando hay muerte de animales. Sí, se puede identificar la planta y realizar control mécanico o químico con herbicida.