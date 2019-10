Río de Janeiro, 11 oct (EFE).- El expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello (1990-1992) fue este viernes blanco de una operación por su presunta vinculación con una red de lavado de dinero que habría movido aproximadamente unos 1.500 millones de dólares, informaron este viernes fuentes oficiales.

Collor de Mello, quien desde 2007 es Senador de la República, es uno de los sospechosos de formar parte de una red que según la Policía Federal se dedicaba, presuntamente, a la compra de inmuebles en subastas públicas, los cuales eran adquiridos por testaferros para ocultar a los verdaderos compradores.

Unos 70 agentes de la Policía Federal cumplieron 16 órdenes de allanamiento en diferentes lugares de las ciudades de Maceió, en el estado de Alagoas, y Curitiba, en la sureña región de Paraná, en la búsqueda de pruebas.

Las autoridades, sin embargo, no precisaron si entre los inmuebles se encuentran propiedades del expresidente, quien es investigado por su presunta implicación en la trama tras una autorización de la Corte Suprema de Justicia.

Por ser un parlamentario activo, Collor de Mello posee foro privilegiado y sólo puede ser investigado con autorización de la máxima corte del país, según señaló la estatal de noticias Agencia Brasil.

De acuerdo con la Policía Federal los investigados son sospechosos de comprar propiedades en subastas de bienes públicos realizadas en los años 2010, 2011, 2012 y 2016.

Para la adquisición de los inmuebles, los involucrados habrían utilizado testaferros con el objetivo de ocultar la identidad de los compradores reales.

«Esas compras habrían servido para ocultar y disimular la utilización de recursos de origen ilícito, así como para ayudar a ocultar el patrimonio de bienes y convertirlos en activos lícitos», señaló la Policía en un comunicado.

Si se confirman las sospechas, los involucrados pueden ser responsables por los delitos de lavado de dinero, corrupción activa, corrupción pasiva, malversación de fondos, falsificación y participación en organizaciones criminales.

A través de Twitter, el senador se mostró «indignado» con el intento de vincular su nombre en un asunto del que aseguró no tener «conocimiento o participación».

No es la primera vez que Collor de Mello es vinculado con actos corruptos desde que ejerce como senador.

El más reciente se conoció en mayo pasado, cuando fue denunciado por la Fiscalía ante la Corte Suprema, en una caso relacionado con la operación «Lava Jato», por un delito de peculado, acusado de usar su influencia política para «firmar contratos irregulares» de 240 millones de reales (hoy unos 60 millones de dólares) en beneficio de un empresario amigo.