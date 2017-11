A la hora 06:30 de ayer, se tuvo conocimiento que, en la esquina de Catalina Harriague de Castaño y Río Uruguay, ocurrió un siniestro de tránsito del que resultó una persona lesionada.

En el lugar, fue averiguado el conductor del automóvil Fiat Palio, quien manifestó que, circulaba por calle Catalina Harriague con dirección al sur, con dos acompañantes (una femenina mayor y masculino menor de edad) y al llegar a calle Río Uruguay, la mujer le tocó el volante, haciéndolo perder el dominio del vehículo, colisionando con el cordón oeste. El auto, a simple simple vista, reportó la rotura del parabrisas delantero, la rotura del foco delantero izquierdo, y el hundimiento del guardabarro delantero izquierdo.

Al conductor, se le realizó la prueba de espirometría correspondiente, arrojando resultado positivo (1,17 g/a/l/s).

En tanto, la femenina (acompañante) resultó lesionada, siendo trasladada por Emergencia Móvil al Hospital Regional Salto, donde el diagnóstico médico fue: “Politraumatizada. Pasa a domicilio”. Intervino Brigada de Tránsito.

CAYÓ JUNTO A LA ACOMPAÑANTE

Próximo a la hora 04:00 de ayer, se tuvo conocimiento que, en Avenida Wilson Ferreira Aldunate entre calles Solano López y Corrientes, ocurrió un siniestro de tránsito con lesionados.

Al arribo del personal policial, se constató que una motocicleta Winner estaba movida de la posición final, y un casco partido. Los ocupantes del birrodado, estaban siendo atendidos por la Emergencia Móvil, quienes serían trasladados al Hospital Regional Salto; el diagnóstico primario del conductor fue: “politraumatizado con pérdida conocimiento”, y el de la acompañante: “traumatismo miembro inferior izquierdo”.

Se presume que el conductor circulaba por Avenida Wilson Ferreira Aldunate, corriente oeste en dirección sur, y al encontrarse próximo al cruce con calle Corrientes, por razones que se desconocen, perdió el dominio del vehículo, impactando contra un árbol del cantero central. La moto, a simple vista, reportó el desprendimiento de la rueda delantera, la torcedura del manillar, y el hundimiento del tanque.

En el nosocomio local, por prescripción médica, no pudo ser averiguado el conductor, ni realizársele la prueba de espirometría, pero, por disposición del Fiscal de Turno, se solicitó la extracción de sangre. El diagnóstico médico fue: “Politraumatizado TEC sin PC, de MMI (ambas)”.

La acompañante no fue localizada, quien se retiró sin ser asistida.

Al lugar del siniestro concurrió la Policía Científica, quien realizó el relevamiento pericial.

No se localizaron testigos presenciales del hecho.

Enterada la Fiscal de Turno, dispuso: “Análisis o etilometría. Forense para ambos”. Intervino Brigada de Tránsito.

MIENTRAS DORMÍA LE ROBARON DEL DORMITORIO DINERO Y UN CELULAR

Una femenina mayor de edad denunció que, en el día de ayer, próximo a la hora 07:00, al levantarse, constató que personas extrañas ingresaron a su finca de barrio Horacio Quiroga, y que desde su dormitorio, le hurtaron: $ 380 y un celular marca Sony, táctil, de color negro, línea Movistar. Presume que, él o los autores, ingresaron por una ventana del fondo. Investiga Seccional 3era.

INGRESARON POR LA VENTANA Y SE LLEVARON OBJETOS POR UN VALOR DE 17 MIL PESOS

El denunciante, masculino mayor de edad, denunció que, en el día de ayer, próximo a la hora 08:10, al levantarse, constató que habían ingresado a su finca de barrio Lazareto, por un ventanal del fondo que se encontraba cerrado, pero sin traba de seguridad, hurtando los siguientes efectos: una notebook marca HP, de color negro; un ACT con información de su hijo; un celular marca Samsung, modelo J2, de color dorado, línea Ancel y un par de championes de fútbol, marca Nike, talle 43, de color blanco y rosado. Avaluó el perjuicio en $ 17.000. Investiga Seccional 2da.