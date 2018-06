El Centro Tecnológico Ovino (CTO) creado por Central Lanera Uruguaya (CLU) que cumplió tres años de actividad, ha concretado una intensa tarea de innovación en el sector, con la incorporación de tecnología, capacitación y equipamientos que contribuyen a la transformación del sector, lo que requirió una inversión total de US$ 5 millones, destacó a El Observador el gerente general de CLU, Diego Saavedra.

Explicó que ese esfuerzo innovador que se cumplió con la cooperación financiera de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), incluyó una inversión directa de US$ 1,5 millones por parte del CTO y los productores en equipos, capacitación, viajes al exterior, etcétera, mientras que las inversiones indirectas que sumaron US$ 3,5 millones corresponden a la compra de animales, instalación de pasturas, entre otros recursos invertidos en los establecimientos rurales.

El CTO se transformó en una herramienta de mejora de la competitividad con productores beneficiarios (215), que fue posible gracias al apoyo de proveedores y técnicos, 472 productores y jóvenes capacitadores en tecnologías modernas y mediante el trabajo conjunto con instituciones de investigación y transferencia como el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y las universidades.

SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS

Este emprendimiento que celebró el acontecimiento el pasado martes en un acto desarrollado en el LATU, cumplió sus objetivos que inicialmente se habían planteado, expresó Saavedra.

Explicó que en primera instancia se logró encender la mecha en pro de impulsar cambios profundos en el sector ovino, llegando a un número importante de productores y efectivamente se pudo impulsar más acciones e incorporar más innovaciones que lo planteado hace tres años cuando se formuló el proyecto.

Saavedra destacó que se ha logrado iniciar los avances hacia una producción ovina mucho más moderna, con enfoques distintos y estar mucho más cerca de lo que hacen productores de Australia y Nueva Zelanda que “son los países que tenemos que mirar claramente”. Se han puesto en el tapete diversas herramientas que hacen que el productor pueda cambiar la forma de producir con los ovinos, mediante la capacitación e incorporación del equipamiento necesario, dijo el representante de CLU. En ese marco se destacó también la participación de 56 productores y técnicos en giras técnicas por Australia y Nueva Zelanda. Entre otros puntos a destacar el CTO que tiene tres predios demostrativos (Artigas, Paysandú y Treinta y Tres), ha logrado aumentar un 10% los predios que participan del programa “Gane más con sus ovinos” y un incremento del 11% en las señaladas y ventas de corderos.

También se logró un aumento del 17% en el peso de los corderos, un similar porcentaje de incremento en el área de pasturas mejoradas y un 100% en praderas artificiales. Además aumentó un 100% el uso de suplementación y un 9% la productividad del trabajo de las personas con ovinos.