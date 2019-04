Montevideo, 29 mar (EFE).- El dirigente de la coalición oficialista de izquierdas de Uruguay, el Frente Amplio (FA), Javier Miranda, aseguró este viernes que el expresidente y precandidato a la Presidencia Julio Sanguinetti «ha tensado» la discusión política durante la campaña con sus comentarios sobre la búsqueda de desaparecidos.

El político de derecha dijo en una entrevista con el periódico local La Diaria que la búsqueda de los restos de los desaparecidos durante la última dictadura de ese país (1973-1985) son «una causa sagrada» de la que «nadie ha estado en contra», aunque «infortunadamente» los resultados «han sido muy pocos». En ese sentido, Miranda mostró su indignación al señalar que estas declaraciones «parecen instalar ciertas estrategias» de campaña que «no son sostenibles de ninguna manera».

»Algunas expresiones de Sanguinetti que han tensado la discusión política durante la campaña en particular y no puedo obviarlo, ya no solo como presidente del FA sino en términos personales, afirmaciones de que la búsqueda de los desaparecidos ha sido una causa sagrada no es aceptable, francamente no es de ninguna manera cierto», aseguró.

EFE