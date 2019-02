El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech anunció en rueda de prensa la habilitación por parte de Japón de 16 frigoríficos uruguayos.

El anunció tuvo lugar este jueves 7, en el cual participaron además el Director de Asuntos Internacionales del MGAP, Rodolfo Camarosano y el Director de la División Industria Animal del MGAP Gustavo Rossi. Benech declaró que el mercado japonés es altamente exigente y que somos el primer país en el mundo que accede a este mercado lo que significa una excelente carta de presentación para Uruguay. Agregó además, que este logro responde a un esfuerzo de 10 años de negociaciones por recuperar este comprador, a quien no vendíamos desde el recordado brote de fiebre aftosa en 2001. Japón reconoce que somos el primer país libre de aftosa con vacunación y reconoce nuestra trazabilidad, agregó el mandatario. Uruguay recibió de Japón la confirmación de los 16 frigoríficos habilitados para exportar carne bovina sin hueso, madurada enfriada y congelada a ese país, que, a su vez, habilitó 10 plantas para comercializar con el mercado nacional, comunicó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. “Es una carta de presentación de nuestro estatus sanitario, el control de trazabilidad y como se produce”, dijo. “La habilitación de 16 plantas frigoríficas para que comiencen a exportar a Japón es fundamental para Uruguay y cumplieron exactamente con lo que habían comprometido”, comunicó el ministro de Ganadería, Enzo Benech, en declaraciones a la prensa efectuadas este jueves 7 en la sede ministerial. La habilitación fue comunicada esta mañana. Es para carne bovina desosada, madurada tanto enfriada como congelada, con el detalle que las hamburguesas siempre que sean de carne picada y grasa están incluidas. También abarca la habilitación de una planta de enlatado y de carne deshidratada, dos plantas de hamburguesas y productos cárnicos y dos cámaras frigoríficas. “Uruguay es el primero que accede como país libre de aftosa con vacunación y por eso el reconocimiento y prestigio es poder decir la confianza que nos tienen”, acotó el secretario de Estado. Valoró que nuestro estatus sanitario, el sistema de trazabilidad y el trabajo de productores y técnicos fueron claves para habilitar el acceso a un mercado que no compró carne desde 2000 no se exporta. “Es una carta de presentación para el resto del mundo de nuestro estatus sanitario, el control de trazabilidad y como se produce. Japón es un mercado que paga muy bien por la carne y por eso lo primero es abrirlo para que los privados concreten negocios. Desde ya sabemos que la posibilidad es buena”, subrayó Benech. La habilitación es para faenas que se realicen a partir del jueves 7 de febrero. Asimismo Japón reconoce la potestad a Uruguay de pre listar, es decir, designar otros frigoríficos que cumplan los requisitos o bajar plantas habilitadas.