Buenos Aires, 18 sep (EFE).- El jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, aseguró hoy que el Gobierno “entendió desde el primer día” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “también estaba un poco preocupado” porque la historia “pudiera repetirse” y el Ejecutivo del país terminase culpando al organismo de sus problemas. “Entendimos desde el primer día que el FMI también estaba un poco preocupado porque la historia pudiera repetirse, en términos del Gobierno argentino culpando al FMI por los problemas”, declaró Peña en el cierre del encuentro del grupo de “think tanks” del G20 en Buenos Aires. Para el jefe de Gabinete, desde el Ejecutivo han sido “muy claros” al decir que “el FMI está para ayudar” y “no es un chivo expiatorio al que culpar de los problemas”, entre los que citó la “irresponsabilidad fiscal” en la historia del país y su pasado reciente de impagos de deuda. Según el dirigente argentino, en el FMI han encontrado “una gran idea de trabajo en equipo” y “mucha ayuda”. Tras una fuerte caída del peso y tensiones financieras, la Casa Rosada decidió pedir un rescate al organismo a principios de mayo, y ante un nuevo desplome de la moneda nacional, a finales del mes pasado solicitó un adelanto de ese préstamo. Desde que la nación sudamericana ingresó al FMI en 1956 hasta el 2006, estuvo 38 años sujeta a acuerdos con el Fondo, que tuvo un papel muy destacado en la crisis del 2001. Entre sus respuestas a preguntas de líderes de los “laboratorios de ideas” reunidos en Buenos Aires por la presidencia argentina del G20, Peña señaló tres retos en el plano económico, el primero de ellos la “convicción” de que la estabilidad macroeconómica es una condición innecesaria para la igualdad social y el desarrollo, tras una “larga historia de no entender eso” y no reconocer que sus problemas son “autoinfligidos”. El político añadió que es la primera vez que Argentina enfrenta una crisis “con la idea de pasarla con las mismas normas que cuando entró” en ella, ya que el Estado de derecho y la predictibilidad son “pilares” para la confianza que necesita el país para el desarrollo a largo plazo y la integración con el mundo. Y todo ello, con una “importante” inversión en protección social, destacó Peña, que aseguró que el Gobierno no puede lograr un país más estable y desarrollado “dejando una parte atrás”. En cuestiones de género, el jefe de Gabinete reconoció que en muchas ocasiones hay una representación institucional “muy baja” de mujeres, pero pidió no caer en la “frustración” y entender que en este asunto, un compromiso “muy importante” en su agenda, hay “distintos niveles de avance en la sociedad”. Peña también resaltó el debate “muy sensible” sobre el aborto, que tuvo una “participación muy activa” de mujeres defendiendo las dos posturas. Con estas palabras, Marcos Peña clausuró la segunda jornada del encuentro del T20, uno de los grupos de afinidad del G20, en un encuentro en el que, entre otras cuestiones, instaron a los líderes mundiales a rediseñar la Organización Mundial del Comercio (OMC).

EFE