“Se me llena el alma de alegría por cómo nos preparamos todo el año para venir y demostrar lo que demostramos”, ponderó Joaquín Ardaiz mientras celebraba el título de campeón sudamericano sub-20.

En diálogo con VTV, el autor de los dos goles uruguayos para el 2-1 final sobre Ecuador reconoció que todavía no toma dimensión del logro. “Es muy difícil decirlo. No tengo palabras para expresarlo. Estoy muy feliz. Esto es para todo el Uruguay y para toda mi familia”, añadió