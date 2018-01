Con Los Zorzales

Como dos discretos pajaritos cantando entre los árboles sin querer dejarse ver, descubrimos a Los Zorzales.

Amigos inseparables: Joaquín tocando guitarra y Gonzalo acordeón, conforman un dúo de Folklore que está dando que hablar.

Pasaron casi tres años desde que comenzaron sin proponérselo, a entonar sus canciones inéditas. Sin pensar, que llegarían a ser un éxito con sus voces y puesta en escena. Con el apoyo de familiares, amigos y el público que hoy los sigue.

Joaquín, es cantautor y estudiante de Veterinaria y Gonzalo profesor de Guitarra y cantante, habiendo ambos estudiado canto.

Son un ejemplo de amistad, compañerismo y ganas de hacer música con responsabilidad.

Entusiastas en su entrega, han ideado un logo con las letras L y Z, engarzadas como una marca de hacienda, relacionando al campo con el folklore. Que para intriga de quienes aún no los conocen, se lo puede apreciar en vehículos, termos y en otras pertenencias de aquellos amigos que se les acercan.

Joaquín es quien comienza diciéndonos:

«Desde pequeño tenía la idea de tomar la iniciativa de estudiar guitarra y cuando concurriendo a los campamentos conozco a Gonzalo, que ya tocaba guitarra demasiado bien, aprendo a tocar con él».

-Gonzalo: Yo venía de una banda tocando el bajo, que hacía cumbia y música bien variada.

Realmente no era lo que me gustaba hacer.

Lo que me gusta es el folklore y además lo fui mamando desde chico.

¿Cómo es el inicio del dúo?

-Joaquín: Como ya veníamos unidos como amigos con Gonzalo, luego de aprender yo algo más de guitarra, comenzamos a llevar adelante algunas canciones nuestras.

-Gonzalo: Nos juntamos un día a tocar, pero sin siquiera soñar lo que venía luego y nos mandamos entre los grupos de compañeros un audio, un vídeo y surge un llamado para que fuéramos a tocar.

Al principio, no queríamos, no sabíamos bien los temas, yo tenía un acordeón nuevo…

Fuimos. Y nos quisieron poner un nombre, que en realidad era necesario para ponerlo en la cartelera.

¿Cómo se presentan en el primer escenario?

-Joaquín: Fue en el 2015, cuando nos convoca la Asociación Agropecuaria de Jóvenes, para tocar en la Expo del Hipódromo.

En ese entonces, éramos Los Calagualeros. Nos acompañaba otro integrante que luego tuvo que irse por tema de estudios.

Tocamos durante cuarenta minutos allí. Yo tenía tantos nervios que no me acuerdo de nada.

Era súper amateur en guitarra, no cantaba casi ¡y el público me mataba!

Mi única arma era Gonzalo atrás con su instrumento.

Pero a partir de allí, entendimos que teníamos que hacer todo más prolijo, porque en realidad por ser la primera vez, el público respondió de una manera impresionante.

Nuestro entorno sabía de nuestra pequeña trayectoria y de que algún potencial, allí había.

¿Cómo siguen con esta trayectoria?

-Joaquín: Al poco tiempo nos convocan de V J con Pablo Iribarne, un guitarrista de renombre y quien le enseñó a tocar guitarra a Gonzalo.

-Gonzalo: Se repite la invitación en VJ y no lo podíamos creer, porque es un lugar donde van otros estilos de música, pero no folklore.

Cuando vamos nosotros, se suma mucha gente amiga y además, estudiantes de Veterinaria, Agronomía.

Es un grupo que nos sigue y es muy lindo.

Acá podemos darnos cuenta, la fuerza que tiene el folklore, que parece haberse dormido. Desapareció.

Como que no había juventud que lo acompañara con la aparición de nuevos estilos y ahora resurgió.

-Joaquín: También la llama de la tradición la gurisada joven que junta, es impresionante.

La Sinfónica de Tambores es la banda del momento y en un noventa por ciento, son jóvenes.

Tenemos dos ejemplos bien claros que existen en Montevideo: Cimarrón y El Rancho Bar, donde el público es todo muchachada y la música es Folklore.

¿Creen que sus seguidores, son del campo?

-Joaquín: Sí, la gran mayoría sí.

Y la otra parte, es porque les gusta.

-Gonzalo: Hay gente que nada tiene que ver con el campo y sin embargo se siente atraída por el folklore.

Lo que faltaba era que jóvenes salieran a destaparlo.

Pero no porque nosotros lo hagamos, hay otras banditas de gente joven, aunque no son muchas, que también lo hacen.

¿Cómo se sigue con la tradición del campo?

-Joaquín: El folklore tiene algo que es innegable, y es lo sana que es la gente que lo sigue.

En estas reuniones, podrás ver a algún paisano, tomándose una cerveza o fumando un cigarro, pero la droga por ejemplo, no está presente allí.

¿Qué buscan ustedes, siguiendo este camino?

-Gonzalo: Es que nosotros comenzamos sin darnos cuenta y sin buscar nada.

Ahora en la actualidad lo que buscamos es mejorar, que las cosas se vallan dando y llegar a grabar un disco con nuestros temas, que ya son varios.

¿Me nombras alguno?

-Joaquín: «La tropera», es el primer tema que hicimos, que lo fui pensando en una tropa que realicé, observando detalles.

Luego hicimos «Hocico arandela», dedicada a Hugo, abuelo de Gonzalo, y «fito» Fontes.

«Camionero de profesión», dedicada a mi hermano y a mi tío, ya que en la crisis, los camiones nos salvaron. Por eso el respeto por ellos. Sentía que les debía una canción, aunque todavía no esté del todo pulida.

Estas entre otras, pero me gusta mucho el folklore brasilero, porque es muy sano, no hay protesta. No se quejan de nada, ni de nadie.

Es un canto al campo, a cada cosa y a lo que es personal.

¿Han grabado?

-Gonzalo: Hemos grabado «Yaguatirí» de Carlos de Melo y «Corral de algorta» de Osiris Rodríguez Castillo.

¿Qué creen que le está faltando?

-Gonzalo: Nos falta mucho (sonríen). Pero a nosotros lo que nos favorece, es que siempre hay gente conocida que nos sigue y que está allí para hacernos el aguante, ovacionarnos (sonríen).

-Joaquín: Nos falta cancha, experiencia.

Pero de a poco, vamos saliendo y se dan otros frutos además.

Porque así como yo estuve siempre muy pendiente del folklore, escuchándolo desde chico y conozco, Gonzalo luce con sus instrumentos, porque no sé si hay otro joven que toque como Gonzalo. Y eso nos complementa.

Hemos estado en diferentes lugares tocando, como en una fiesta hace un mes en Tacuarembó, Curtinas, (donde está la flor del bañado), quedamos muy arriba en una criolla que organizaba una de las aparcerías más grandes de La Patria Gaucha.

Convencimos a todos allí, quedando encantados. Nos vinimos con la mejor paga, que fue sin dudas, la reacción de la gente.

¿Qué tienen en puerta?

Joaquín: Próximamente un toque en Paso Potrero, donde vamos a dejarles unos temas a José Artigas: «A Don José» y «Vidalita», que normalmente no los hacemos por respeto, porque son como un himno.

Pero en esta ocasión es una marcha en las tierras de Artigas, donde vamos a ser nosotros los músicos.

Trabajé en esa zona de Paso potrero, Arerunguá.

En el km 121/5 de ruta 31, entrando unos kilómetros y he pasado todos los días por una suerte de estancia: «El sobeo» pudiendo observar los corrales de piedra, donde Artigas trabajaba con caballos y he escuchado a gente grande, que hace años que vive allí, contar toda esa historia. Por eso el respeto por el lugar.

¿Cuál es el siguiente desafío?

-Joaquín: Es salir a ganar otro mercado.

Vamos próximamente invitados por Juncal de Curtina en Tacuarembó, un dúo que está en la cuna de los mejores cantantes del Uruguay y tienen mucha fuerza a nivel de contactos. Representantes en el mundo de Uruguay.

Nos vamos a Cerro Largo primero, el 2 de febrero nos vamos al Festival Plácido Rosas en Durazno, venimos hasta Tacuarembó a encontrarnos con parte del dúo Juncal y nos vamos de nuevo a Durazno a «Rancho de piedra».

Y a la semana, nos vamos a Valentín Aparcero, y luego a Guichón.

¿Cuáles son sus pretensiones hoy?

-Joaquín: Hacernos conocer más, lograr reunir el dinero para poder grabar nuestras canciones y una que escribió Hugo Galbarini hace más de treinta años: «Adiós Salto Grande».

-Gonzalo: Seguir mejorando, porque somos muy nuevos, aunque se nos están abriendo muchas puertas. Pero sobre todo, disfrutar.

¿Por qué Los Zorzales?

-Joaquín: Porque en el monte, es el pájaro que tiene el mejor canto y fuimos apodados por Hugo Galbarini.

-Gonzalo: Y como nuestra idea nació de tocar en los campamentos, sin saber que íbamos a poder salir a trabajar de ello, ni que íbamos a intentar cantar mejor que el zorzal en el monte…