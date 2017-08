Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal

Días pasados se llevó a cabo en la sala Edgar Silva del Municipio de Lavalleja, una jornada donde participaron productores y técnicos del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), también estuvo presente el director de Desarrollo de la Intendencia, Ing. Agrónomo Manuel Fructos, entre los temas abordados fueron: Manejo de lanares, pasturas, ración para las ovejas de cría, sumado a un taller junto a esos 20 productores agropecuarios.

Presentamos la exposición que realizó el Ing. Agrónomo Jorge Aguerre.

Hablando de capones y ovejas, decía. En invernatta, en capones y ovejas, porque vamos a empezar hablar de capones, porque hay mucha gente que ya están empezando, sobre todo con los que crían razas de lana fina, como Merino, o Ideal, a hacer escaleras de capones porque muchos lotes de lana se han vendido superando los ochos dólares, el kilo sobre todo en el Merino y en el Ideal, entre 7 dólares, por kilo, en algún Ideal.

Entonces hay gente que tenía alguna estructura de majada que prácticamente, el cordero, se iba para el camión. Han empezado ahora esos sistemas de producción que tiene lana fina, a dejar algún borrego, para capón, para producir lana, y ahí entonces empieza aparecer invernada, no solo para vejas sino también para el macho

Tenemos un macho que le sacamos el vellón más fino de borrego, de repente le sacamos otro vellón más y después se va.

CORDERO PESADO

Después a la que ya a esta altura es un clásico, para aquellos que tienen alguna comida, o con suplementación, es el cordero pesado que el otro tema que vamos a tocar, por arriba viendo cuales son las cifras estratégicas que se adoptan al caso de cada uno, hay gente que tiene comida, un rastrojo de arroz, tiene un sistema que se le da de repente.

Invernada sobre pastura, y otra gente que no tiene pastura.

Es agregar algo que falta, que puede ser en cantidad o calidad.

Algunos de uds. decían que en 50 hás, tenían 400 ovinos

Pero hay otras épocas que yo tengo la cantidad adecuada pero me falta la calidad, cualquiera de esas cuando yo le agrego, algo que falta, ya sea por cantidad, o calidad no puedo hacer suplementar.

Para lograr una producción animal superior a la que tengo, que puede ser a través del aumento de carga o a través del aumento de la producción individual, o sea que cada animal, gane más de lo que ganaba, si yo no le hubiera dado ese suplemento o que yo pueda mantener una determinada carga, porque yo estoy dando, o sea que la respuesta puede ser: que es una produción adicional, le doy un suplemento, para que me produzca más, ya sea por cabeza o por há.

ANALIZAMOS

CUÁLES ERAN LOS

PRINCIPALES

PROBLEMAS DE LOS

CORDEROS

¿Cómo se levantaban esas restricciones?

Y qué alternativas conocían o habían realizado los que habían invernado corderos, si habían tenido dificultades y qué soluciones le habían encontrado.

ALGUNAS DE LAS

ESTRATEGÍAS MÁS

CONOCIDAS- PARA LA

INVERNADA DE

CORDEROS

Veremos algunos casos por ej: donde en el potrero de invernada de los vacunos, esto generalmente se da en sistemas de producción de áreas importantes en la invernada a campo natural, un campo de invernada para las vacas y los novillos que normalmente no tenía ovinos.

Allí aparece un sistema donde no perjudica la crianza de vacunos, una carga baja de un cordero por há, puede ser un capón también, en definitiva un ovino por há, y normalmente la experiencia de mucha gente que ha concurrido en esto, nos dice que ni siquiera pastorear en los mimos lugares, a los ovinos y los vacunos.

En esos casos los comentarios que nos han hecho, gente que incluso llevaba registros, de ganancia de peso, de lotes de novillos, que no modificó, la ganancia del novillo, y tuvieron un ingreso marginal, eso volvemos a reiterar es para esos casos puntuales, no es los datos mayoritarios.

Después está un sistema que se aplicó en la zona de Guaviyú de Arapey y Pueblo Olivera. Acá en Lavalleja es la invernada en campo natural, alta carga y con suplementación, es esos casos hablamos de alta carga de diez corderos por há.

¿Qué necesitamos para que eso sea exitoso?

Era experiencia como yo lo decía, que se ha hecho en la zona. Que hubo si experiencias más exitosas y otras menos exitosas.

La menos exitosa fueron: las que no se ajustó a la cantidad de animales que se pusieron a la disponibilidad que tenían esas posturas, esas pasturas lo que parece que tenga un crecimiento, de otoño una apreciable proporción. Si yo tengo 20 hás para hacer 200 corderos, diez corderos por há, esas 20 hás las tengo que cerrar para que que hagan un volumen de pasto.

Ahí sí después voy a poder tener los 10 corderos por há, pero con un disponible al empezar la invernada de más de mil kilos de materia seca, de un campo que tenga siete, ocho, o nueve mts de pasto disponible.

Porque ahí sí con esa suplementación, que han ensayado distintos suplementos.

La que anduvo en forma muy práctica, fue 85 por ciento cascarilla de soja y 15 por ciento harina de soja, donde con eso se llegaba al contenido de proteína que precisaba ese cordero para engordar.

En invierno, se le daba medio kilo por día por cada cordero.