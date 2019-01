Acertada opinión del entrenador de Salto capital Jorge Noboa en cuanto a la posibilidad de cambiar los cruces en la definición de la Copa Binacional

En la jornada de ayer lunes a la mañana, la charla de El Pueblo con el entrenador de la selección de Salto capital Jorge Noboa, para conocer la opinión del responsable del Cuerpo Técnico acerca de su pensamiento referido a lo que puede pasar con la definición de la Copa Binacional.

¿Jorge, se sabe cuándo se juega la definición de la Copa Binacional?

Todavía no, ayer (domingo) al momento de comunicarnos la suspensión, nos informaron que era hasta nuevo aviso, eso nos dijeron

El tiempo apremia para Salto, el sábado inicia la copa Nacional OFI

Y sí, ese es el gran tema, por eso pensamos que este partido semifinal al menos, debería jugarse entre hoy (martes), o mañana miércoles a más tardar.

¿Hay alguna propuesta en mente para plantear a los organizadores?

Si claro, en principio vamos a tratar de que se cambie el rival, jugar nosotros con Libertad de Concordia, y que Paysandú enfrente al equipo de Concepción del Uruguay. En el caso nuestro jugar en Concordia, o en el Dickinson, en eso no hay problema.

¿Y la definición, en caso de ganar Salto digo?

Y bueno, también lo pensamos, a modo de ejemplo, de ganar nosotros y Paysandú, que la copa Binacional se defina cuando nos enfrentemos por la copa de OFI, es lo que pensamos plantear cuando se comuniquen con nosotros.

¿Cómo vienen los trabajos, cómo está el grupo, cerrando la preparación?

Venimos bien, nunca como se pretendería pero bien, el grupo está bien, está fuerte, está unido, los muchachos con ganas de que arranque la competencia oficial, están comprometidos con la causa, y nosotros el Cuerpo Técnico cerrando la preparación de cara a lo planificado.

¿Sirvieron estos partidos sin dudas?

Por supuesto, siempre está bueno contar con este tipo de partidos previos para seguir evaluando y sacarnos alguna duda. Igual cundo iniciamos este nuevo proceso de selección no teníamos previsto este campeonato, pero bueno llegó, y bienvenido sea, una pena los tiempos que se fueron acortando.

Gracias por tu tiempo, y por la nota Jorge

Gracias a ustedes por acercarse, e interesarse, siempre a la orden.

DANIEL SILVEIRA