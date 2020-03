El impacto ha sido real. O es real. A partir del avance del Coronavirus en Salto con dos casos comprobados y más de 200 bajo control, el imperativo de acentuar medidas de prevención.

En tanto la Organización del Fútbol del Interior le bajó el pulgar a la agenda prevista para el fin de semana pasado si de las instancias finales se trataba, pero con incertidumbre sobre el retorno a la acción.

Nada es parte de la certeza. Después de todo, el deporte no está al margen de un tiempo abierto a la complejidad. El mal se vino. Entró. Y fue silenciando a la pelota también.

**********

El mediodía de la víspera. La comunicación inexorable con el DT de la selección.

Sucede que a nivel de los planteles clubistas, la mayoría de los entrenamientos cancelados. JORGE ARIEL NOBOA se planta en la reflexión. Después de todo, su caso es bien especial, «desde el momento que soy parte de la salud. Por lo tanto no puedo hacer caso omiso de lo que fijan las autoridades y esto sin dudas pasa por un tema de conciencia. Si como técnico soy responsable del plantel, que en definitiva lo soy, no puedo desoír lo que se está reclamando a nivel de quienes tienen tienen la finalidad de la orientación misma. La selección en ese sentido, no puede ir a contramano y la responsabilidad es nuestra. Hay que adoptar la posición necesaria. No cabe otra».