¿Walter Vargas o quién para ser Ayudante de Campo?

En las últimas jornadas, el encuentro clave se produjo entre JORGE ARIEL NOBOA, el actual Director Técnico de la selección Sub 18 de Salto y el presidente de Gladiador, Milton Albernaz. Mano a mano de los dos, para que Noboa

supiese sin más trámite, respecto al interés de la entidad del Barrio Artigas. Noboa es el nombre. O el hombre del posible mando.

Pero lo cierto es que no todo parecía resuelto, si de esa Dirección Técnica se trata. De las pocas pendientes a nivel de clubes que conforman el mapa de Primera División.

Sucede que el suspenso es uno: quién se sumaría al Cuerpo Técnico de Jorge Ariel Noboa en calidad de Ayudante de Campo. Desde el estratega, un objetivo: que tenga vínculo con el club, que no le falte incidencia, que sea respetado y que frente a la ausencia del DT ante alguna circunstancia especial, pueda ejercer mando en los entrenamientos.

Ese nombre es WALTER VARGAS. De acuerdo a lo sabido por EL PUEBLO, en la noche de la víspera, Noboa iría a entrevistarse directamente con Vargas, para descubrir el pensamiento de este. Si acepta o no ser el Ayudante de Campo de Noboa. Si acepta, de hecho se sella el todo pendiente, pero si Vargas declina de la opción, suena la alarma de la duda.

NO ESTAR DESAMPARADO

La realidad es una: quienes han sido o son parte del Cuerpo Técnico de Jorge Noboa, tienen compromisos o tendrán con otras instituciones, por lo que en este momento el entrenador no tiene un núcleo conformado para asumir en Gladiador. Noboa además, es parte de sus obligaciones personales-profesionales y no por otra razón, necesita quien pueda suplirlo en alguna ocasión especial, sobre todo a la hora misma de los entrenamientos.

Todo la nueva situación se produce en Gladiador, a partir de la negativa de Richard Albernaz, de continuar ejerciendo la Dirección Técnica. En tanto el presidente de Gladiador, Milton Albernaz, no dejó de traslucir a EL PUEBLO un pensamiento básico: “queremos que todo lo relativo al Cuerpo Técnico sea para nosotros una solución y no una complicación. No estar nosotros los dirigentes, encima de ellos para controlar o hacer. Que ese cuerpo técnico tenga su propio criterio y libertad para manejarse. La responsabilidad de nosotros, los directivos, tiene que pasar por otros ámbitos”.