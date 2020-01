«Yo se bien que en el primer partido tuvimos errores. Claro que lo tuvimos.

Sabíamos que podían ser parte de la actuación de Salto, por ese período estrecho que tuvimos. Pero también rescato el aporte de jugadores que fueron claves para sostener la idea y que fluyera de la mejor manera posible.

Me quedo con situaciones a favor, pero digo que no faltó espacio para la autocrítica. A esta altura del partido no voy a dejar de reconocer la importancia que tiene una mirada hacia adentro. Ir mejorando a medida que el torneo vaya transcurriendo, pero también digo que después de Liga Agraria en el debut o después de Paysandú en el segundo, vamos a sacar conclusiones definitivas.

Todo está en saber como terminamos en la llave. Recién ahí podemos establecer un balance. Antes no. No es la idea».

**********

«A PARTIR DE LA CAPTACIÓN»

Cuando nació el Regional Norte para Salto, en la noche del 3 a 2 a Liga de las Colonias Agrarias en el Parque Dickinson.

La primera muestra.

Exposición de arranque, con el sentido de búsqueda puntual.

JORGE NOBOA es un focalizador constante del núcleo que orienta.

Tiene el derecho de defender la trinchera de la que es líder-mando, y tampoco reniega de la crítica, que acaso se torna inevitable.

«Porque después del primer partido, cuestionamientos que recibimos. Que se reflexione sobre lo marcado por el equipo, que se opine sobre el funcionamiento o el valor-aporte en caso de cada jugador, es parte de lo que uno puede esperar, es esperable, válido y uno lo entiende. La crítica con un doble sentido; es la que molesta.

Ese tipo de crítica es difícil de digerir, porque además no la entiendo. Que nos equivocamos a la hora de defender, es verdad. Que faltó sentido de automatización en los movimientos del fondo, claramente fue así. Pero digo que al error lo superamos con entrega y el acierto al momento de tener la pelota y manejarla, también la tuvimos. ¿Lo de Paolo Dantaz?….y bueno, fue un riesgo que asumimos, porque en todo el año que pasó no fue parte del fútbol salteño.

Paolo fue autor de dos goles, demostró que está para trascender, pero también tengo en claro que su rendimiento puede ser superior. Los primeros partidos cuestan más, pero lo bueno es saber que la idea es capaz de aplicarse, a partir de la captación de cada jugador. Es la clave».

**********

Jorge Ariuel Noboa, el DT.

Y no hay margen para la duda.