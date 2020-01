El sábado que pasó, cuando Salto fue a Guichón. Fue, jugó, ganó, goleó y provocó el imperativo del elogio. Hecho real es que al equipo «naranjero» no le faltó respuesta. La tuvo y la sustuvo. Los tres goles ya al cabo del primer tiempo y los restantes en el complemento.

Canto de lotería «naranjera». Asimismo el domingo en el Estadio Artigas de Paysandú, Liga de las Colonias Agrarias se despachó con el 2 a 1 final ante Paysandú. Una victoria que impactó en la tabla. Con ese resultado, Salto ya no tiene márgenes para la duda: ganó la serie y podrá elegir: ser local o visitante en la segunda fase, cuando se afronten los partidos de ida y vuelta.

LA VUELTA EN CASA

Lunes. Primera sesión del combinado mayor. El objetivo de adiestrar en el Complejo Villa España, con ejercicios recreativos, con el pase en corta distancia para acentuar el manejo. Actividad física para regenerar, tras el partido del sábado y el domingo con libertad de acción. Hoy martes, el plantel adiestrará en el Parque Dickinson, ya enfocando la mira en el juego de mañana ante Paysandú, en el cierre de la serie «B» del Regional Norte. Sin jugadores lesionados y con Héber Eduardo «Cabeza» Martínez acumulando el mayor número de tarjetas amarillas: 3 en total. La sanción automática, rige cuando el jugador suma la quinta.

EL EQUIPO INTOCABLE

«Es cierto que el resultado de Liga Agraria simplifica la clasificación de nosotros como primeros, pero esa circunstancia no determinará que cambiemos radicalmente la integración. En este caso no. Necesitamos afianzar el funcionamiento, llegar bien aceitados a la segunda fase, pero además con un aspecto que tenemos en cuenta: a Paysandú hay que ganarle siempre. No anda bien, es cierto. No hay que dejarlo crecer. Si la chance existe para que Salto gane, entonces… ganemos. Sirve a la cuenta de nosotros para demostrar que este es el camino. Dimos con una integración que es necesario fortalecer en cuanto a idea y métodos, sabiendo bien que hay jugadores que pueden ser parte de la variante y sumar en el momento que se los necesite. Cavani y Toriani por ejemplo, han demostrado esa condición».

El punto de vista de Jorge Ariel Noboa a EL PUEBLO, síntesis de un pensamiento que no arroja dudas. Se sabe bien cual es el objetivo. El de este Salto, el primero en la llave.