El sábado a la noche, Tenfield a través de la señal de VTV, emitió dos partidos en directo, válidos por la nueva edición del Campeonato del Interior de clubes, en este caso enmarcado en la Divisional “A”. En el segundo de los juegos, con inicio a las 21 y 30′ en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, el choque del Porongos local y Lavalleja de Minas. Quien haya sido parte de la platea, habrá comprobado a quienes no pasaron desapercibidos: la terna salteña compuesta por José Gabriel de los Santos, Miguel Ángel Pereira y Víctor Rodríguez, con Víctor Rodríguez como cuarto juez.

UN TODO A FAVOR

¿Qué aspecto subrayable?: la saliente producción que le cupo a José Gabriel de los Santos, elogiado por los colegas de la transmisión, teniendo a Pablo Rodolfo Campiglia en el relato. Sucede que salvo un penal no sancionado a favor de Lavalleja en el segundo tiempo (clara infracción del zaguero de Porongos), antes y después, De los Santos se manejó con sultura, personalidad y aciertos permanentes. No le tembló el puso por ejemplo, cuando debió expulsar a dos jugadores de Porongos. O a un jugador de Lavalleja. La imagen de la TV reflejó la serenidad-convicción de José Gabriel, frente a cada fallo.

El hecho es que cada repetición de jugada más o menos polémica, le fue dando la razón.

LAS BOCAS CERRADAS

En más de una ocasión, De los Santos reflejó su pensamiento ante EL PUEBLO. “Arbitrar fuera de Salto, nos simplifica siempre, porque la gran mayoría de jugadores de otros departamentos, aceptan la decisión del árbitro. Aquí te enloquecen con los reclamos y a veces no hay quien pueda encaminar un partido de fútbol”. Lo observado, ampara aquellos dichos: no le protestaron. No lo sitiaron después de una sanción de penal o de expulsiones. No lo acosaron. Parece ser que por otros lares, rige una actitud hasta de respeto frente a las resoluciones de un árbitro o de sus asistentes. Al partido no le faltó continuidad (fue vibrante), porque los jugadores fueron a jugar. Y José Gabriel de los Santos fue a arbitrar. A buen entendedor, pocas palabras bastan.