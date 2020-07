«Se trata de prevenir y no de salir campeón»

«Cuando se decidió dejar sin efecto la suspensión de campeonatos para las categorías del Consejo Único Juvenil, sabíamos de una situación especial. Haciéndolo por los gurises, para evitar que en el caso de ellos permaneciera al margen. Es verdad que los clubes también somos parte de una misión especial. Pero hay que entender bajo qué condiciones vamos a jugar».

**********

El presidente de Nacional, refleja de hecho el imperativo de contemplar las fases, que la responsabilidad es la que persista en las fases del protocolo antes del inicio de la disputa de los certámenes, tanto a nivel de Sub 15 como de Sub 18. Y partiendo de una base: «el jugador que llegue resfriado no podrá participar del entrenamiento, mientras que será el kinesiólogo quien sea el encargo de calibrar la temperatura en cada caso. Todo será estricto», para marcarlo a fuego, JOSÉ LUIS PERTUSATTI.

Para el presidente tricolor, por toda la realidad dominante aún y los riesgos de contagio, «se trata de prevenir y no de salir campeón. Desde nosotros, el fin es ganarle al virus y no a Salto Uruguay, ¿se entiende? Hay que cambiar la prioridad. Jugar sí, pero sabiendo que hay que hacerlo todo de la mejor manera posible, para evitar. No por nada se toman las precauciones, por ser partes de situaciones especiales. En Salto no somos la excepción»