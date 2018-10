La segunda fecha de la liguilla en la «A» (tercera rueda), en la que no se alcanza un básico de 3.000 entradas vendidas. En el domingo que pasó, un leve repunte en relación a la primera.

Pero de todas maneras, lejos de la suma pretendida. El lunes a la noche en la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, no hubo apuntes en esta dirección, ni de los representantes de clubes ni de los neutrales.

Solamente desde el gerente José Luis Sabarrós, la cuestión matemática elemental: «faltaron 19 entradas para llegar a las 3.000».

En tanto el número de entradas anticipadas expendidas, tan solo aceptable en algún caso. De todas maneras ni en las sedes de Gladiador, Salto Nuevo y Ceibal, el número distó de arribar a las 400 como mínimo.

Los números son algo más que una señal adversa.

«NO ERA ESTA»

Al día siguiente a José Luis Pertusatti, uno de los tres delegados de Nacional, no le faltó amplitud analítica, «porque es verdad que para todos, tres partidos en una misma tarde-noche, es demasiado. Es una saturación. Me imagino que para ustedes también (aludiendo a los medios de prensa). La idea no era esta. La idea original era la de jugar un partido el viernes a la noche y los restantes el domingo. Pero el hecho es que el viernes no íbamos a tener guardia policial, por lo tanto quedamos de manos atadas. Reconocemos que ni el número de entradas vendidas ni la recaudación, es parte del objetivo que buscábamos. No queda menos que pensar que algo o mucho el año que viene va a tener que cambiar»