“En los tiempos en que supo ser parte de la Liga Salteña de Fútbol, el Esc. Hugo D’ Angelo nos marcó a varios a partir de sus conocimientos.

Fue parte de una trilogía especial de delegados junto a José Boada (Salto Uruguay) y Ariel Balbela (Dublín Central), en la que no solo se planteaba el saber de cada uno, sino una especial categoría para transmitir.

Por eso, las enseñanzas del Esc. D’Ángelo, son esas que no vamos a olvidar.

A veces podíamos discutir y no ponernos de acuerdo, pero no dejaba de traslucir una especial manera para defender lo que creía justo.

Lo notable en él, es que lo hacía sin avasallamientos, respetando al que sostenía una posición distinta.No fue un dirigente para olvidar fácilmente, porque con él, nunca dejamos de aprender”.

(El efecto de una reflexión en voz alta del gerente de la Liga JOSÉ LUIS SABARRÓS, antes del minuto de silencio en memoria del Esc. Hugo D’Angelo.

La siembra de aquel dirigente de Universitario.

Una infinita siembra…).