El expresidente José Mujica envió una carta a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en la que le pide ser recordada como la persona que «pudo parar la represión contra su pueblo».

«Quiero por este medio ocupar unos minutos de su tiempo y llegarle a su corazón con estas pocas letras que encierran el clamor de muchos. No es mi intención juzgar lo que no me corresponde, ni laudar lo que es deber de otros. Vengo a expresar ese clamor, respetuosamente, con la esperanza de que llegue a su oído», comienza la carta, que fue difundida por las redes sociales del MPP.

Al menos cinco manifestantes de grupos cocaleros leales al expresidente boliviano Evo Morales murieron este viernes en violentos enfrentamientos con la policía y militares en las afueras de Cochabamba, en el centro del país. Además hubo al menos 22 heridos graves. Desde que Evo Morales se exilió en México se registraron 14 muertes, según dijo este sábado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien advirtió este sábado que el «uso innecesario o desproporcionado» de la fuerza policial o militar, puede llevar a la situación en Bolivia a «salirse de control».

«Hay un momento en la vida de hombres y mujeres en las que se decide no solo su destino, sino cómo serán recordados. No todos pueden elegir esa situación. Este es el tiempo que usted, de algún modo, decidió que fuera el suyo. Usted está en el momento más definitorio de su vida política y, por supuesto, más importante aún, de su vida toda», sigue la misiva que envió el expresidente uruguayo a Jeanine Áñez.

En el texto, Mujica dice que Áñez debe elegir cómo la recordará su país y la historia y que por eso le hace una petición «con mucho respeto», «que elija ser recordada como la persona que pudo parar la represión contra su pueblo en un momento tan difícil para todos, y decidió hacerlo». «Sabemos que está en sus manos, la voluntad política es suya», agrega.

Para finalizar, Mujica escribe en su carta que «gobernar es siempre y antes que nada pensar en el sufrimiento ajeno, y ejercer la voluntad de aliviarlo».

«No puede haber más palabras para una petición tan simple y de ejecución tan clara como la que le estoy formulando. Desde el corazón de mi país le escribo a su corazón, esperando hallar eco en él, de su mujer sentimiento», concluye el mensaje.

(EL OBSERVADOR)