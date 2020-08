Joselo Benítez es el neutral de la Liga Salteña de Baby Fútbol que tiene a su cargo la coordinación y organización de la actividad del fútbol de niñas.

EL PUEBLO conversó con Benítez quien nos pintó un panorama de cómo se podría jugar este año a nivel de las niñas y sus diferentes categorías, eso sí lo harán sin puntos al igual que los varones.

-¿Tienen definido jugar sin puntos?

«Este año se va a jugar sin puntos también a nivel de las niñas, eso será igual que la actividad de los varones, no se sumarán los puntos. Esa fue la decisión de los clubes y me parece lo más acertado ya que en estos meses se buscaría tratar de acercar nuevamente a las niñas a los clubes».

-¿Cómo sería la forma de disputa?

«Podríamos organizar un campeonato de ida y vuelta, todavía no lo tenemos definido, eso debido a que tenemos menos clubes a nivel de niñas este año.

«Creo que más cerca del 5 de setiembre tendremos un panorama más claro de qué tipo de campeonato vamos a jugar, eso sí va a depender del tipo de actividad que tendrán los varones en cuanto a su duración».

-¿Cuántos clubes hay?

«En la categoría Sub 16 tendremos 8 clubes, en la categoría Sub 13 tendremos 9 clubes y en la categoría Sub 10 tenemos hasta ahora confirmados solamente tres clubes: Ceibal, Gladiador y La Blanqueada».

«Esperemos incentivar a niñas de esa edad a que se acerquen al fútbol, ya sea en trabajos de campamentos o buscar que se reactiven algunos clubes que todavía no tienen decidido jugar, veremos».

-¿Novedades de altas y bajas de clubes?

«La novedad es que este año se bajaron Sol de América, Salto Nuevo, dos clubes importantes de la zona Sur que decidieron no hacerlo este año principalmente por la falta de tiempo para trabajar ante la emergencia sanitaria.

«Se suma Universitario este año, tendremos a Gladiador, Ceibal, La Blanqueada, Hindú, Chaná, Sud América, Peñarol, Libertad, Nacional y Remeros, esos son los clubes que tendremos participando en una u otra categoría.

JOSÉ LUIS TORIANI