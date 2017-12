“Yo escribí estos versos por si mañana no estoy, verás que son como besos describiendo lo que soy. Si lees tu cada letra, cada palabra aquí escrita verás que soy un peta que a diario se resucita”. Así comienza el prólogo de “Por si me muero mañana”, del primer libro de Rayner Pérez Pelegrín, un poeta cubano que desde hace un año se encuentra radicado en nuestra ciudad y el pasado miércoles 6 de diciembre hizo la presentación pública de dicha publicación con gran éxito.

Pérez Pelegrín es licenciado en comunicación social y escribe desde niño, se define como un poeta autodidacta que comenzó escribiendo cuentos y poemas con rimas hasta tomar la prosa como su forma habitual de comunicación y transmisión de sentimientos y pensamientos.

Sus poemas versan sobre el amor, el desamor, las desventuras de la vida, la bueno y lo malo que sucede a diario.

“Por si me muero mañana” es una publicación de 30 poemas inspirados mayormente en las plazas y espacios públicos salteños. Rodeado de la naturaleza, allí, encuentra Pérez su inspiración y comienza a escribir.

“Es mi primer libro y busco en él reflejar esa inseguridad que vivimos a diario por lo efímero de la vida ante la muerte. Así surgió “Por si me muero mañana”, y como no quiero que se me quede nada por decir opté por escribir a mis amores y amigos todos mis sentimientos, donde cuento un poco de lo que me ha pasado en Salto y en Cuba por la nostalgia de mi país”, comentó Pérez.

De entre sus poemas destacó uno que se llama Piedra Alta y está hecho en honor a ese emblemático lugar que conoció gracias a un amigo de aquí de Salto donde “empecé a ponerme a escribir”, agregó en referencia a uno de sus poemas.

DE CUBA A SALTO

Pérez se vino a vivir a Salto el 6 de diciembre del año pasado y la fecha en que realizó la presentación de su primer libro coincidió con su primer año de residencia en nuestra ciudad, donde a modo de agradecimiento a un Salto que lo recibió de brazos abiertos decidió presentar su libro en esa fecha tan especial para él.

Vale destacar que Pérez recientemente ganó una mención de honor en el concurso literario internacional del Club de Leones de Rocha con una poesía denominada “Sembrar es cosa divina” en el género poesía con rima.

UNA PRESENTACIÓN

CON GRAN ÉXITO

La presentación de “Por si me muero mañana” de Rayner Pérez Pelegrín, se realizó el pasado miércoles 6 de diciembre a las 19 horas en el Gran Hotel Concordia.

Fue un momento muy significativo y emotivo para el poeta que contó con un gran marco de público. Fue una presentación sencilla e íntima con la presencia de amigos del autor y compañeros del taller al cual concurre, quienes además se encargaron de leer algunos de los poemas de Pérez Pelegrín, volviendo la noche de la presentación muy amena y emotiva.

UNO DE LOS POEMAS

“BUSCO ALGO EN TU MIRADA”

Busco algo en tu mirada,

que me alivie las heridas,

para vivir más holgada

mi vida recién parida.

Cubra el manto del silencio,

tu lujuria ensordecida,

que va arrancando el prepucio

de una tierra prometida.

Añoranza de tenerte

cada uno de mis días,

sufriendo en vida y no en muerte,

tu dulce melancolía.

Cierra mis puertas violentas,

y mis ventanas marcadas,

que tus manos, son expertas,

en quebrar mis madrugadas.