Montevideo, 6 abr (EFE).- Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron este sábado en defensa de la Ley Integral Para Personas Trans ante la junta de firmas que pretende derogar esta ley aprobada en el Parlamento en 2018.

El evento, realizado en la explanada de la Intendencia de Montevideo, contó con espectáculos, discursos y música electrónica.

Uno de los organizadores de la iniciativa, el joven trans de 20 años Tomás Bertón, contó a Efe que el evento busca ser una “concentración artística” en la que todos puedan estar unidos y apoyar la causa.

“Estamos organizando toda esta movida para demostrarle a esas personas que nos quieren quitar nuestro derecho, un derecho ya otorgado, que estamos unidos, que no nos van a bajar, que la ley va a seguir en pie, que somos fuertes”, narró Bertón.

En este sentido, el joven señaló que no esperaban un evento tan grande ya que inicialmente iba a ser “una juntada a tomar mate” pero luego se sumaron varios artistas. En concreto, el precandidato presidencial Carlos Iafigliola y el diputado Alvaro Dastugue, ambos del opositor Partido Nacional (PN) presentaron ante la Corte Electoral 69.360 firmas para derogar la ley trans a través de un referendo. El precandidato dijo a Efe el pasado mes de marzo que esto se hacía por considerar “peligrosa” la legislación por negar “la biología”.

En esa ocasión, el político aseguró que la ley “introduce la ideología de género” y niega que las personas nacen “hombre y mujer”.

Respecto a esto, Bertón aseguró que los detractores de la ley “no van a pasar” y que la mayoría de las firmas fueron gracias “a las mentiras” de los impulsores de fomentar la derogación.

“Sinceramente estamos tranquilos, simplemente queremos reivindicarnos, estar acá, para que vean que no nos quedamos callados. Tampoco por un tema de provocarles, simplemente para que entiendan que es un derecho ya otorgado que no lo pueden quitar”, acotó.

Asimismo, destacó que ha crecido el apoyo de la sociedad uruguaya y que, a diario, recibe mensajes de muchas personas preguntando e interesándose por la normativa.

Finalmente, afirmó que la movida de hoy no es un acto político partidario, sino que es una actividad organizada por dos jóvenes trans en busca de defender sus derechos.

EFE