Por Nicolás Caiazzo

Desde la capital de nuestro país y con el arranque de Peñarol en una Liga Uruguaya de Fútbol Sala que se hará efectivo en el mes de septiembre luego de haberse aprobado su protocolo por parte del Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Deportes, el salteño Juan Custodio tuvo la amabilidad de sentarse a dialogar con El Pueblo.

-¿Cómo ha sido tu relación con la pandemia que se vive a nivel mundial?

-«Sin duda que, al igual que todo el mundo, no fueron sencillos estos meses en todos los ámbitos, pero hablando estrictamente de lo deportivo, creo que he podido mantenerme y entrenar bastante bien, dentro del contexto. Por suerte todo se está empezando a movilizar, dentro de esta nueva normalidad, y espero llegar bien al comienzo del torneo en septiembre».

-Renovaste tu vínculo con Peñarol luego de una temporada que si bien no arrancó de la mejor manera culminó con un título, ¿qué te hizo venir al club?, ¿con qué te encontraste en el camino y qué te hizo quedarte esta temporada?

-«Cuando volví de Argentina me encontré en la institución a un grupo de dirigentes jóvenes, con ganas de apostar al crecimiento del deporte, tanto en el club, como en general; eso fue lo que mas me sedujo y creo no haberme equivocado, las dos temporadas anteriores (2018 y 2019) fueron, más allá de resultados, muy buenas. Lamentablemente, por temas políticos del club, este año ya no estan más, pero aún asi siguen apoyando de una u otra forma y a pesar de esto, dado que el plantel sigue siendo basicamente el mismo, decidí continuar vinculado a Peñarol».

-Hace ya un tiempo decidiste regresar a nuestro país tras un nuevo pasaje por la liga Argentina, ¿te encontraste con la misma realidad a la de tus anteriores pasajes o has notado intenciones por parte de la Liga Uruguaya en fortalecer su crecimiento en cuanto a nivel de juego y competencia se refiere?

-«Nuestra liga está estancada, eso no es ninguna novedad, y por eso después nos cuesta cuando jugamos internacionalmente, ya sea a nivel de clubes como de selecciones. Recién ahora, con todo los cambios que hubieron en AUF, entro gente del deporte a la dirigencia y aunque el trayecto es largo, porque no se puede levantar un deporte de un día para otro, creo que el deseo de todos es que esto crezca».

-En los últimos años has coincidido con una camada de jugadores que además de creer en sus virtudes como deportistas, han decidido aunar fuerzas para hacer valer sus voces en cuanto a realidades y/o injusticias que se dan en nuestro país en lo que a Fútbol Sala se refiere. Reclamos que muchas veces se hacían de manera individual, que muchas veces motivaron alejamientos de ustedes los deportistas de los clubes o la propia Selección, hoy se hacen de manera grupal y apuntando a fortalecer sus derechos, ¿te consideras parte de esos que siempre han optado por buscar el crecimiento?, ¿crees que era hora de aunar fuerzas y buscar la mejoría?, ¿qué veías al comparar la mismas situaciones que se daban en nuestro pais con la de otras Ligas?

-«Como decís, antes las ¨batallas¨ se peleaban desde el plano personal, en mi caso me toco renunciar muchas veces a selecciones o irme de clubes por entender que no se le estaba aportando al deporte, pero desde la creación de la AUJFS (Asociación Uruguaya de Jugadores de Fútbol Sala) todo se maneja en un plano grupal. Por esto hay que agradecerle a Federico Fedele y Damian Baptista, quienes fueron los que impulsaron esta inciativa en su momento; después de eso, para los demás fue algo lógico acompañar, sumando desde donde podemos y siempre apostando al bien comun, alejándose un poco de esa idea instaurada de que cada uno va por lo suyo sin importar las consecuencias».

-Ser parte de la Selección es una distinción que has sabido tener por varios años, ¿hoy con el historial de tantas competiciones y citaciones encima cómo has vivido las últimas participaciones de Uruguay, ¿te has sentido cómodo dentro de las nóminas de D’ Alessandro?, ¿has notado mejorías en el juego?

-«Siempre es un honor vestir la camiseta de la Selección, pero creo que lo que más me atrae es el competir al mejor nivel y al menos en mi caso, no hay mejor sensación que jugar contra los mejores, lo disfruto mucho. En el único momento en el que no me sentí comodo en la Selección fue en 2015, cuando volví después del parate de 3 años sin jugar, pero era algo lógico y por suerte es un tema superado».

-A la par de tus participaciones en el plano Nacional e Internacional, siempre dejas un espacio para tu departamento y particularmente para tu club, Chaná, ¿con qué te has encontrado en los últimos años?, teniendo en cuenta que sos nativo de nuestra Liga y has crecido con la misma. ¿Los compañeros te motivan a regresar o la propia competencia te tira a todos los años querer estar?

-«Lo que me motiva a jugar en la Liga Salteña es la amistad y va mas allá de Chaná o cualquier club, lo importante es el grupo humano.

También debo decir que es un plus interesante el crecimiento que tuvo La Liga desde hace unos años en adelante, que hizo que el deporte se popularice mas en Salto y que la pone por encima de la liga de AUF en algunos aspectos».

-Si bien el futsal cuenta con un rango de edad más prolongado que el de fútbol 11 para jugar y te quedan varias temporadas para seguir exigiéndote, hoy con más experiencia, ¿te motiva la idea de seguir buscando nuevos retos?, ¿cómo trabajas la cabeza al término de cada temporada para buscar la motivación en el próximo objetivo?.

-«El reto desde que empecé en este deporte siempre fue el mismo, ganar la mayor cantidad de títulos posibles, obviamente después está el contexto en el que los haces. Me tocó salir campeón en Argentina en dos oportunidades, también varias veces en Uruguay, fui a Europa y aunque nunca llegue a debutar (temas reglamentarios), estuve a la altura. Después está el tema de la Selección, capaz antes no apreciaba algunos logros que tuvimos en torneos que no salimos campeones, pero ahora, con más experiencia, entiendo que hay también factores que condicionan todo eso y los valoro mucho más».

-¿Le estás apuntando a la formación personal y a acercarte a caminos que en el futuro te lleven a seguir vinculado al deporte?

-«Como aún no me veo dejando el deporte, no me he puesto a pensar en eso y tampoco acá hay muchas posibilidades de formarse en el deporte, creo que una de las cosas que hacen falta es una escuela de entrenadores de Fútbol Sala, ese es un factor fundamental para el crecimiento del deporte».

-Por último. ¿Qué caminos son los mejores para apostar al crecimiento del deporte en nuesto país?, ¿a que cosas deberíamos apuntarle en los próximos años para mejorar?.

-«Como ya te adelanté, lo principal es formar a los entrenadores y qué, principalmente los de base, tengan mucho conocimiento sobre todas las areas del deporte, para subir el nivel, que sea más atractivo y se tranforme en un producto vendible. La dirigencia de AUF recientemente tomó una buena decisión al contactarse con Hernan Basile (ex DT de Kimberley y Boca en Argentina) para sumarlo a la Selección y creo que de a poco irán surgiendo otras ideas, los cambios no se van a ver de un día para el otro».