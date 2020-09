Es el Director Técnico de Huracán de Paysandú.

Fue notable puntero en las selecciones sanduceras en los años 70 y 80: no otro que JUAN RAMÓN SILVERA.

En las últimas horas hizo pública una nota dirigida al Director de la Secretaría Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá.

Durísimo el contenido, que alude a la dudosa coherencia de Bauzá, ante el fenómeno de la vigente pandemia y los protocolos que rigen para el desarrollo de la actividad deportiva y en especial el fútbol.

Desde su reflexión, Juan Ramón Silvera, señala por ejemplo que «Ofenden, cómo hacer responsable al fútbol del interior de la pandemia, donde otros deportes, otros espectáculos, bailes disfrazados de pub, carreras, aglomeraciones políticas, expo rural, marchas y otras cientos que siguen su ruta normal como si nada ha pasado, haciendo la vista gorda y favoreciendo a unos pocos ricos y nosotros cada vez somos más pobres y con un detalle que no es menor “nos sacaron el futbol” .

¿Un año sin jugar no es nada?», se pregunta el DT. Para establecer después: «Don Bauzá usted no sabe nada de la vida, de la calle, de barrio y menos de fútbol… no sabe nada de la vida, MENOS DE NECESIDADES DE PANDEMIA Y DE FÚTBOL, NADA NO SABE NADA.

Las autoridades arrogantes no dejan de ser indisciplinadas porque no entran en razón, no escuchan y siempre están a la defensiva…

Nos mataron, no hay nada más peligrosa, que una persona arrogante en lo que pueda decir o hacer para socavar, usted emplea o tiene tendencia a emplear la socarronería en su modo de expresarse y actuar frente al interior, matando nuestro sentido de confianza y autoestima»