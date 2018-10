Encabeza Unión Agriculture Group, una de las firmas agropecuarias más suculentas del mercado local

El multimillonario Juan Sartori sorprendió al Partido Nacional cuando este jueves el semanario Búsqueda informó que se postulará como precandidato blanco para las elecciones presidenciales.

El empresario tiene previsto lanzar la campaña bajo el lema «Uruguay por el cambio». Sin embargo, en el Partido Nacional no estaban al tanto. Para poder competir en las elecciones internas, los blancos exigen tener una agrupación a nivel nacional, es decir en los 19 departamentos y presentar como mínimo 500 firmas de personas afiliadas al partido que apoyen la instalación de un Ejecutivo Nacional. Luego, la Comisión de Estudios Políticos hace un estudio y sus conclusiones llegan al directorio que, de habilitar la precandidatura, le notifica a la Corte Electoral que esa persona reúne las condiciones para precandidatearse con el lema “Partido Nacional”.

Sartori, de 37 años, es un empresario financiero que encabeza Union Agriculture Group (UAG), una de las firmas agropecuarias más sulentas del mercado local.

La empresa UAG que preside debe unos US$ 63 millones a bancos uruguayos, de los cuales poco más de US$ 43 millones son deudas con el Banco República, que lo calificó como «deudor irrecuperable». Los demás bancos locales lo calificaron como «deudor con capacidad de pago muy comprometida». Del total, US$ 49 millones están vencidos.

En 2016, tuvo interés en el canal de televisión digital Giro, el proyecto encabezado por el periódico La Diaria al que el gobierno de José Mujica (2010-2015) le asignó una onda para emitir en la zona metropolitana bajo un régimen comercial.

Además, estuvo detrás de la firma ICC Labs, interesada en la venta de marihuana medicinal en Uruguay.

Es uruguayo pero cuando tenía 12 años se fue a vivir a Europa con su familia. Vivió en Francia, Suiza, en Estados Unidos y en una entrevista publicada por Ovación en agosto, el empresario afirmó que vive actualmente «en un avión».

En 2015, se casó con Ekaterina Ribolovleva, de 26 años, en una isla griega. Su suegro, el magnate Dmitri Rybolovlev, es dueño del club Mónaco de Francia. Hace unos meses, Sartori también compró el equipo inglés Sunderland.

“A veces hay discusiones de fútbol en familia y está bueno que ahora cada uno tenga sus cosas para ver cómo le va a uno y al otro. Aprendí mucho de lo que hicieron ellos, que compraron al club en Segunda División estando último y tres años más tarde eran campeones de Francia. Es un muy buen ejemplo”, dijo en entrevista con Ovación.

Además, en la nota también contó que está en Uruguay al menos una vez al mes y que el resto del tiempo se encuentra viajando por el mundo. «Mi familia, según el momento, o viaja conmigo o me espera en algún lugar. Me van siguiendo y vamos cambiando. Vivimos en Londres, Suiza, Nueva York o Uruguay»,dijo.

Pese que ahora tiene interés en incursionar en la política, el senador y expresidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, opinó que Sartori llega tarde. “Para cumplir con los requisitos ya estamos muy sobre la fecha. No es que cualquiera puede ser precandidato. Es mejor que los outsiders vengan a probarse y que utilicen a los partidos para mejorar pero no conquistando gente porque tienen plata”, dijo a El Observador. Algo similar opinó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini, a quien le sorprendió no estar al tanto de esa posible precandidatura pese a que se mueve en diferentes ámbitos del partido porque también integra el Directorio.

(EL OBSERVADOR)