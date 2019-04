En el marco de una recorrida por la Feria Tristán Narvaja, donde estuvo 3 horas y media para recorrer 5 cuadras, Sartori recordó que él fue atacado desde el primer día por las “Fake News” y exhortó a los precandidatos a trabajar juntos contra una nueva “campaña de la emboscada y el barro”

El precandidato nacionalista, Juan Sartori, se refirió este domingo a las campañas “de enchastre” que han sufrido algunos líderes políticos, sobre todo, él mismo.

En los últimos días, se denunciaron por parte de sectores de distintos partidos, la aparición de “Fake News” que tienen la intención de desprestigiar la imagen de los candidatos a la Presidencia.

En ese sentido, Sartori recordó que el primer “atacado” con estas falsas acusaciones fue él mismo a escasas horas de arribar al Uruguay, pero destacó que siempre tuvo claro que no se molestaría en contestar las mentiras de forma significativa, sino que utilizaría ese tiempo para escuchar a la población y desarrollar su esquema de gobierno.

“Desde el primer día recibí posiciones, críticas y artículos de prensa en contra”, recordó Sartori, y sostuvo que no han cesado en estos meses pero que ya se comprometió a neutralizar estas “Fake News” enfocándose en trabajar en lo que quiere expresar a la población.

Acerca de eso, dijo que de su parte se puede esperar solo una “campaña clara” y llamó a los demás políticos a que sea una campaña de propuestas, que según dijo, hasta las de él mismo han sido atacadas (como la creación de 100 mil puestos de trabajo).

Sartori dijo que a sus ideas se las cuestionan pero todos tienen algo que decir y no se enfocan en las propias.

“La política está llegando a algo malo con ese viejo proceder de atacar, debería agarrar por otro lado que no sea el de la emboscada y el barro”, sostuvo el líder blanco.

Estas declaraciones las hizo durante una recorrida por la feria de Tristán Narvaja donde charló con cientos de vecinos que se acercaban a saludarlo o a tomarse una fotografía con el precandidato. Sartori demoró 3 horas y media en recorrer 5 cuadras.

De esta manera culmina una gira que comenzó en el Cerro de Montevideo donde fue enfático en advertir que existe un problema estructural en materia de viviendas y que se debe solucionar rápidamente como una de las prioridades fundamentales desde el primer día de gestión. También realizó una visita a la localidad canaria de Barros Blancos en la noche del sábado, donde durante la apertura de una base de militancia que apoya su candidatura, recordó la importancia que Canelones representa para el Uruguay entero.