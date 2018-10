Montevideo, 21 oct (EFE).- Doce campeonatos suramericanos, cuatro panamericanos y recientemente el título mundial es el registro de la levantadora de potencia uruguaya Judith Reitmann, que a sus 51 años, no ha caído en cuenta de sus logros y desde ya se enfoca en lo que será la próxima cita en Suecia en la que defenderá su corona.

Así lo aseguró a Efe la deportista durante una entrevista en la que hizo un repaso de su carrera, marcada por sus diversos campeonatos ganados.

Reitmann, quien se inició en el deporte a temprana edad, en sus comienzos practicaba el lanzamiento de bala hasta que a los 17 años un profesor le sugirió cambiar esta disciplina por las pesas con las que construyó una carrera llena de triunfos.

La uruguaya aseguró que para ella las pesas son «una filosofía de vida» y que cuando se ingresa en ese mundo se quiere lograr «cada vez más».

Con ese pensamiento se despidió del mundial de 2016, disputado en Texas (EEUU), en el que, tras finalizar en la segunda ubicación, decidió que había que ir por el primer puesto.

«Salir segunda me incentivó para seguir y no iba a parar hasta salir campeona mundial», aseguró.

En 2018, Reitmann se presentó nuevamente ante una instancia mundialista, esta vez en Calgary (Canadá), en la que nuevamente llegó a la instancia final donde se midió ante la local y favorita para el público.

EFE