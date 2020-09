Femenino pactó la 3ª

Noche de martes y de sesión en el Consejo de la Liga de Fútbol Femenino. Más allá de la lectura de formularios y otros aspectos puntuales, se fijó la tercera fecha del Campeonato Salteño en su primera rueda. Cuatro partidos que se jugarán el sábado que viene y un restante aplazado, teniendo en cuenta que ese día Ceibal afrontará su segundo partido por la Copa Nacional. Hoy miércoles 23 a las 20.30′ en el Parque Rufino Araújo, complementan Ceibal vs Gladiador la segunda fecha.

CON LOS DETALLES

Sábado 26 de setiembre. Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi.

Hora 18: Chana vs Peñarol

Hora 20: Ferro Carril vs Universitario

**********

Sábado 26 de setiembre. Campo de juego: Nacional.

Hora 19: Salto Uruguay vs Gladiador

Hora 21: Nacional vs River Plate.

**************

Miércoles 30. Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

Hora 21: Ceibal vs Deportivo Artigas.