En la “A”, los seis de la búsqueda

En la tabla: Universitario 6, Ferro Carril 4, Gladiador 3, Ceibal 2, Nacional 1 Salto Nuevo 0.

**********

Un fin de semana sin fútbol. La ausencia de guardia policial, desplomó la ilusión el jueves de la semana pasada, cuando el anuncio se volvió oficial. Broncas acumuladas en más de una dirección. Toda la previa se vació y las definiciones se postergaron sobre todo,a la hora de resolver los once de arranque. Pero veamos.

UNIVERSITARIO- Interrogante respecto a quien suplirá a Joaquín Burutarán, acumulando dos tarjetas amarillas. La experiencia y aptitudes de Mauricio Valiente, no es cuestión a descartar. Sin lesionados en el plantel en manos de Ramón Rivas. El equipo ha tenido el gol justo. ¿Sostenimiento de Valentín Fornaroli en la cuerda de volantes, o despunta alguna chance para Fernando Cruz?

FERRO CARRIL- Beneficio en este caso para Juan «Tato» Viera. Más días para acentuar la evolución. Hay que tener en cuenta que no jugará Christian Cavani. El zaguero reportó frente a Gladiador, la segunda tarjeta amarilla, por lo que sobreviene la sanción automática. Martes de acción para la franja y fútbol clave pactado para el jueves. Clave para resolver la estructura titular, de cara al juego ante Nacional.

GLADIADOR- Posibilidad de par en par: Juan Pablo Otorgues desde el inicio La derrota ante Ferro no amilanó al equipo. Cicatrizaron algunas heridas anímicas. Gladiador levanta vuelo de su ilusión vigente. Danilo Urruti, es el potencial sustituto de Carlos da Silva. El volante fue expulsado en la segunda fecha y para colmo de males, la causa lo postergará: golpe de puño que llegó a destino.

NACIONAL- Obligado a vencer a Ferro Carril. Ramón Romero dispone de todo el menú favorable en materia individual. No se pronunció sobre los 11, pero la base es inamovible. A cinco puntos de Universitario en la tabla. Un aspecto a tener en cuenta: Nacional aún sin batir a Ferro Carril en el año. Cuestiones psicológicas que en el fútbol también juegan.

CEIBAL- A quien más le duelen las dos ausencias: las de Fabio Rondán en zona de volantes y Pablo González, de mitad de cancha hacia arriba. El «Rayo» Robert Rodríguez de punta con Nicolás Ferreira, es una alternativa. Nadie en sanidad y todos como parte de la acción previa. ¿Quién por Favio Rondán? Es duda central. Ceibal es otro de los que no tiene escape: vencer o vencer.

SALTO NUEVO- Lo apuntamos la semana pasada. Retoques mínimos. El «Chino» Cabrera, en la zona de volantes por derecha. Ocho años sin ganarle a Ceibal, es lo que ahora pretende Salto Nuevo. Sebastián Herman otra vez al lateral derecho. Inevitable para sostener ambiciones: ganar los tres partidos. No hay otra. Último en la tabla y con la convicción: de los 9 puntos, la apuesta al máximo.