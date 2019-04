Retorna esta semana la actividad del “Salteño” en las divisiones menores

El próximo día jueves estará retomando su actividad el campeonato “Salteño” de básquetbol en las divisiones Formativas. Tras lo que fuera el paréntesis de una semana, debido a la llegada del equipo sanducero del Centro Allavena en U 19 para disputar sus compromisos en nuestra ciudad ante Salto ante Salto Uruguay y Nacional, ahora entre jueves y sábado próximos se estará disputando la tercera fecha del Apertura del campeonato local. En lo que refiere a la competencia en categoría U 19, tal cual estaba fijado, en la jornada de ayer domingo los equipos de Salto Uruguay y Nacional de Salto recibieron la visita del equipo “vaticano” sanducero del Centro Allavena en categoría U 19 (Sub 20)

En el primer partido fue victoria visitante de Centro Allavena ante el “decano” Salto Uruguay en cifras de 85 a 70, en un partido de trámite muy parejo, donde recién sobre el final del juego el equipo sanducero estuvo más claro en ofensiva y pudo quedarse con la victoria.

Un rato más tarde, en el gimnasio tricolor, Nacional recibió a los sanduceros, y nuevamente el “vaticano” consiguió el punto ante el local en cifras de 71 a 35. En un juego donde el scorer final grafica plenamente el merecimiento del ganador. Con estas dos victorias, el Centro Allavena ya suma tres, frente a equipos salteños, porque en el primer partido también había sido victoria local del “vaticano” sobre Ferro Carril en Paysandú.

Partidos para la tercera fecha

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas

Tercera fecha: Torneo Apertura

ATLÉTICO JUVENTUS vs SALTO URUGUAY

NACIONAL vs UNIVERSITARIO

CIRCULO SPORTIVO vs FERRO CARRIL

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso.