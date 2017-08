El juez argentino Sebastián Casanello falló el viernes 25 que no hay méritos para procesar al presidente de Peñarol Juan Pedro Damiani en la causa que investiga sobre la «ruta del dinero K».

El abogado de Damiani, Jorge Barrera, dijo a El País que Casanello concluyó que «no hay elementos probatorios» que permitan sostener una vinculación entre Damiani y las acciones de lavado de las que se acusa al empresario Lázaro Báez.

El fallo del juez argentino expresa: «La vinculación (de Damiani) que la Unidad de Información Financiera (UF) denuncia, pero que no ha podido probar».

Según Barrera, Casanello ha entendido, respecto de Damiani, que las pruebas que se han incorporado hasta el momento en la causa, permiten corroborar lo afirmado por él al momento de prestar declaración en la causa. «Tanto las cuentas como el dinero transferido y que fuera objeto de denuncia por parte de la UIF, le pertenecen y no tienen vinculación alguna con las maniobras atribuidas a Báez», señaló Barrera. Enseguida agregó: «De esta manera, el juez cree que la versión brindada por Damiani es cierta, lo que se verifica además por la afirmación del magistrado en cuanto a que las pruebas de la causa corroboran la titularidad de la firma Redwood y su vinculación íntima con Juan Pedro Damiani, que resulta el beneficiario final de la cuenta, junto a sus familiares». (EL PAIS)